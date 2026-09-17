Φάλαινα θρηνεί το νεκρό μικρό της στα ανοιχτά της Αυστραλίας

Ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας μια θηλυκή φάλαινα στα ανοιχτά της ανατολικής Αυστραλίας να παραμένει κοντά στο άψυχο σώμα του μικρού της. Το φαλαινάκι αναπαύεται στον βυθό της θάλασσας, ενώ η μητέρα του δεν το εγκαταλείπει, προσφέροντας μια συγκινητική εικόνα πένθους στον ωκεανό.

Η συγκλονιστική στιγμή και η συμπεριφορά της φάλαινας

Η θηλυκή φάλαινα εντοπίστηκε να συνοδεύεται από μια άλλη φάλαινα, παρακολουθώντας με το βλέμμα της το νεκρό φαλαινάκι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της δίπλα στο άψυχο σώμα, η μητέρα φάλαινα το άγγιζε επανειλημμένα με το κεφάλι ή με το πτερύγιο της. Αυτή η συμπεριφορά, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ήταν ιδιαίτερα ασυνήθιστη και τράβηξε αμέσως την προσοχή.

Ο Άντριου Μάλβιλ του Sea World Foundation, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, αφηγήθηκε την εμπειρία του. Αρχικά, όπως είπε, πίστεψε ότι επρόκειτο απλώς για δύο φάλαινες που αναπαύονταν στην επιφάνεια του νερού. Ωστόσο, η ιδιαίτερη στάση και οι κινήσεις τους τον έκαναν να αναθεωρήσει, συνειδητοποιώντας ότι κάτι διαφορετικό συνέβαινε.

Παραμονή για ώρες δίπλα στο νεκρό μικρό

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των ερευνητών, η φάλαινα παρέμεινε δίπλα στο νεκρό μικρό της για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για «ώρες, ίσως μάλιστα για ημέρες», γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση του δεσμού και της συμπεριφοράς που επέδειξε. Η αδιάκοπη επαφή με το μικρό της περιγράφεται ως «αληθινά σπαρακτική» από τους επιστήμονες που μελέτησαν το φαινόμενο.

Ο Όλαφ Μέινεκε, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Γκρίφιθ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν συγκλονιστικό να βλέπει τη θηλυκή φάλαινα να αγγίζει συνεχώς το μικρό της. Η φάλαινα δεν επιχείρησε να φέρει το μικρό στην επιφάνεια, κάτι που οι ερευνητές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι «ίσως είχε καταλάβει πως ήταν νεκρό» λίγο μετά τη γέννησή του.

Το πένθος στις μεγάπτερες φάλαινες

Ερευνητές στην Αυστραλία παρουσίασαν εργασία που υποστηρίζει την ύπαρξη πένθους στις μεγάπτερες, ή αλλιώς καμπούρες, φάλαινες. Η στάση της μητέρας φάλαινας, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είναι πιθανό «να αντιπροσωπεύει μια μορφή συμπεριφοράς που συνδέεται με το πένθος» σε αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά. Αυτή η παρατήρηση προσθέτει σημαντικά στοιχεία στην κατανόηση της συναισθηματικής ζωής των φαλαινών.

Ο Όλαφ Μέινεκε τόνισε ότι οι εργασίες αυτές καταδεικνύουν τον «ισχυρό δεσμό» που συνδέει τις φάλαινες με τα μικρά τους. Επίσης, αναδεικνύουν τις περίπλοκες συναισθηματικές καταστάσεις από τις οποίες περνούν αυτά τα «κοινωνικά περίπλοκα» θηλαστικά μετά τον θάνατο των μικρών τους ή ακόμα και των συντρόφων τους.

Σπάνιο φαινόμενο στον θαλάσσιο κόσμο

Ο πανεπιστημιακός υπενθύμισε ότι άλλα ζώα, όπως οι ελέφαντες και οι μεγάλοι πίθηκοι, έχουν ήδη επιδείξει σχετικά περίπλοκες συμπεριφορές πένθους. Ωστόσο, αυτές οι συμπεριφορές παρατηρούνται συχνότερα στην ξηρά, όπου η τεκμηρίωσή τους είναι πιο εύκολη και συχνή. Αντίθετα, στον θαλάσσιο κόσμο, η καταγραφή και η τεκμηρίωση τέτοιων φαινομένων είναι «αληθινά σπάνιο».

Η συγκεκριμένη περίπτωση της φάλαινας στα ανοιχτά της ανατολικής Αυστραλίας αποτελεί μια από τις λίγες τεκμηριωμένες παρατηρήσεις πένθους σε θαλάσσια θηλαστικά, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα και αναδεικνύοντας τις βαθιές συναισθηματικές διαστάσεις της ζωής των φαλαινών.

Με πληροφορίες από: Newsit