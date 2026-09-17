Βολιβία και Παραγουάη επισημοποίησαν τα σύνορά τους μετά από 88 χρόνια

Οι κυβερνήσεις της Βολιβίας και της Παραγουάης επισημοποίησαν χθες Τετάρτη στη Λα Πας τα σύνορά τους, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν 88 χρόνια. Η ιστορική αυτή εξέλιξη ανακοινώθηκε από το βολιβιανό υπουργείο Εξωτερικών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς διαδικασίας οροθέτησης που ξεκίνησε μετά τον «Πόλεμο του Τσάκο».

Ιστορικό πλαίσιο και ο «Πόλεμος του Τσάκο»

Οι δύο χώρες είχαν εμπλακεί σε ένοπλη σύρραξη από το 1932 έως το 1935, με αντικείμενο τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του βόρειου Τσάκο. Ο πόλεμος αυτός άφησε πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος, με τον αριθμό των νεκρών να κυμαίνεται από 80.000 έως 100.000 άτομα.

Με την ολοκλήρωση της σύρραξης, η Βολιβία είχε απολέσει έκταση που ισούται με κάτι παραπάνω από τη μισή επικράτεια της σημερινής Παραγουάης. Το 1938, μετά τον «Πόλεμο του Τσάκο», η Παραγουάη και η Βολιβία υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη μακρά διαδικασία οροθέτησης των συνόρων τους, μήκους περίπου 755 χιλιομέτρων.

Η ολοκλήρωση της οροθέτησης

Η βολιβιανή διπλωματία ανακοίνωσε ότι «η Βολιβία και η Παραγουάη ολοκλήρωσαν την πλήρη χάραξη των διεθνών συνόρων τους, διαδικασία που διεξαγόταν για 88 χρόνια από τεχνικές επιτροπές των δυο χωρών». Η συμφωνία αυτή ήρθε στο φως μετά το πέρας τριήμερων εργασιών στη Λα Πας.

Στις εργασίες αυτές συμμετείχε η μικτή επιτροπή οροθέτησης των συνόρων Βολιβίας-Παραγουάης, η οποία εξέτασε γεωγραφικά δεδομένα για απομακρυσμένες περιοχές των συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν drones και βασίστηκαν σε κυβερνητικά έγγραφα, προκειμένου να επιτευχθεί η ακριβής χάραξη της συνοριογραμμής.

Το τελευταίο κομμάτι των συνόρων

Οι πρόσφατες εργασίες επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου που απέμενε για το τελευταίο κομμάτι των συνόρων, το οποίο είχε μήκος 3,5 χιλιομέτρων. Το συγκεκριμένο τμήμα διαρρέει ο Ρίο Νέγρο, ένας ποταμός που πηγάζει στη Βολιβία.

Με την ολοκλήρωση αυτού του τμήματος, η διαδικασία οροθέτησης έφτασε στο τέλος της, φέρνοντας σε πέρας ένα έργο δεκαετιών που είχε ξεκινήσει με τη συμφωνία ειρήνης του 1938.

Οι δηλώσεις των δύο χωρών

Η Λα Πας τόνισε ότι «η ολοκλήρωση της οροθέτησης των συνόρων εδραιώνει διμερή σχέση θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία ανάμεσα στα δυο κράτη και κλείνει ιστορικό κύκλο», εγγυώμενη «ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα» σύνορα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης δημοσιοποίησε ανακοίνωση μετά το επίσημο τέλος των διαπραγματεύσεων. Σε αυτήν, υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες είναι οι μόνες στη Λατινική Αμερική που έχουν «εντελώς οροθετημένα σύνορα» και εξήρε το έργο των τεχνικών ομάδων που κατάφεραν να χαράξουν τη συνοριογραμμή σε «τεράστιες και δυσπρόσιτες περιοχές».

Νέος πρέσβης της Βολιβίας στην Παραγουάη

Στο πλαίσιο των εξελίξεων στις διμερείς σχέσεις, ο πρώην κυβερνήτης Λούις Φερνάντο Καμάτσο Βάκα ορκίστηκε χθες Τετάρτη ως νέος Πρέσβης της Βολιβίας στην Παραγουάη. Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε σε επίσημη τελετή που έλαβε χώρα στο Σαλόνι Σαμαϊπάτα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο διορισμός του κ. Καμάτσο Βάκα αποτελεί τον πρώτο διπλωματικό διορισμό της κυβέρνησης του Ροντρίγκο Παζ, ενισχύοντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μετά την ιστορική συμφωνία για τα σύνορα.

Με πληροφορίες από: Topontiki