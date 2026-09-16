Παγκόσμια αναταραχή για το πανάκριβο πετρέλαιο: Κύμα οργής και διαδηλώσεις σε πολλές χώρες

Η ενεργειακή κρίση εντείνεται και μετατρέπεται σε σημαντική κοινωνική και πολιτική πίεση για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε πολύ υψηλά επίπεδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους πολίτες πολλών χωρών. Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και ο αποκλεισμός μιας από τις βασικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς καυσίμων, πιέζουν σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις.

Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και οι αιτίες

Από την προηγούμενη εβδομάδα, η τιμή του πετρελαίου κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα, τη Δευτέρα, η τιμή έφτασε ακόμα και τα 107 δολάρια, καταγράφοντας νέα άνοδο.

Η «έκρηξη» των τιμών αποδίδεται κυρίως στα νέα αμερικανικά πλήγματα που σημειώθηκαν σε ιρανικά δεξαμενόπλοια. Παράλληλα, η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη συμβάλλει στην αβεβαιότητα και την περαιτέρω αύξηση του κόστους.

Άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών

Οι συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή έχουν πλέον άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό γίνεται εμφανές και στη χώρα μας, όπου η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, ειδικά στα νησιά.

Σε αρκετές χώρες, οι αυξήσεις στα καύσιμα έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένες διαδηλώσεις, μπλόκα και απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Έντονες διαμαρτυρίες και κοινωνική αναταραχή στη Συρία

Στη Συρία, η απότομη αύξηση των καυσίμων προκάλεσε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ. Η κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή αύξηση της τιμής του ντίζελ κατά περίπου 40%, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και στην τιμή της βενζίνης.

Οι διαδηλωτές αντέδρασαν έντονα, κλείνοντας δρόμους και καίγοντας ελαστικά σε διάφορες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπόδισαν ακόμα και τη διέλευση βυτιοφόρων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Η συριακή κυβέρνηση αποδίδει τις ανατιμήσεις τόσο στη διεθνή άνοδο των τιμών του πετρελαίου όσο και σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η λειτουργία του μεγαλύτερου διυλιστηρίου της χώρας.

Κινητοποιήσεις στη Γουατεμάλα και την Πορτογαλία

Στη Γουατεμάλα, οδηγοί φορτηγών και άλλες επαγγελματικές ομάδες προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, κλείνοντας μεγάλους οδικούς άξονες. Οι διαδηλωτές ζήτησαν από την κυβέρνηση άμεση παρέμβαση για τον έλεγχο των τιμών των καυσίμων.

Ανάλογες αντιδράσεις σημειώθηκαν και στην Πορτογαλία, όπου εργαζόμενοι και επιχειρηματίες διαδήλωσαν στην πόλη Εσπίνιο. Οι διαμαρτυρόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις υψηλές τιμές των καυσίμων και το αυξανόμενο κόστος ζωής, φτάνοντας μάλιστα μέχρι την κατοικία του πρωθυπουργού, Λουίς Μοντενέγκρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis