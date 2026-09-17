Σαουδική Αραβία και Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις: Drone καταρρίφτηκε μια «ανάσα» από τη Μέκκα, δεκάδες βομβαρδισμοί στην Υεμένη

Ο πόλεμος που ξέσπασε φέτος στη Μέση Ανατολή επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες σε Σαουδική Αραβία και Υεμένη, προκαλώντας φόβο για την εξέλιξη της κατάστασης. Το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, κατηγόρησε το Ριάντ για δεκάδες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Λίγο νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε τους αντάρτες για εκτόξευση drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, ισχυρισμό που οι Χούθι διέψευσαν.

Καταγγελίες για αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κινήματος Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, Γιαχία Σάρια, πραγματοποιήθηκαν σαράντα σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Οι επιδρομές αυτές φέρεται να έλαβαν χώρα στις επαρχίες Τάιζ, Μαρίμπ και Χοντάιντα της Υεμένης. Ο ίδιος εκπρόσωπος είχε ήδη αναφέρει εκατοντάδες βομβαρδισμούς από τις δυνάμεις του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες.

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεν αντιδρά γενικά σε ανακοινώσεις αυτού του είδους. Οι κατηγορίες αυτές έρχονται εν μέσω μιας ευρύτερης κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή, με τους Χούθι να υποστηρίζουν ότι δέχονται συνεχή πλήγματα.

Επίθεση drone κοντά στη Μέκκα

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ριάντ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέστρεψε ένα drone προχθές Τρίτη. Το drone, σύμφωνα με τη συμμαχία, εξαπολύθηκε από την «τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι» και αναχαιτίστηκε προτού «εισέλθει στον απαγορευμένο εναέριο χώρο» της Μέκκας. Η ιερή πόλη υποδέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια προσκυνητές, τόσο σουνίτες όσο και σιίτες.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, διέψευσαν κατηγορηματικά την επίθεση με drone εναντίον της Μέκκας. Η καταγγελία αυτή από τη Σαουδική Αραβία αποτελεί σοβαρή κατηγορία, δεδομένης της θρησκευτικής σημασίας της πόλης.

Η ιερή πόλη στο στόχαστρο

Η Σαουδική Αραβία, μέσω της στρατιωτικής συμμαχίας, προειδοποίησε ότι «η ασφάλεια των δύο ιερών ισλαμικών τεμενών και των επισκεπτών τους αποτελεί κόκκινη γραμμή». Η αυλή του βασιλείου κατήγγειλε την επίθεση ως «άνανδρη». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την ευαισθησία του θέματος για τη Σαουδική Αραβία.

Κάτοικοι της Μέκκας εξέφρασαν τον φόβο τους για την κατάσταση. Ένας κάτοικος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε: «Δεν θα κρύψω ότι φοβόμαστε (…) Δεν είναι μουσουλμάνοι;! Βάζουν στο στόχαστρο την πιο ιερή πόλη που υπάρχει». Ένας άλλος κάτοικος περιέγραψε πως είδε ανθρώπους πανικόβλητους να «τρέχουν στα παράθυρα για να δουν τι γινόταν», προσθέτοντας ότι «ζούμε σε μια περιοχή όπου μπορούν να συμβούν τα πάντα». Πολλές αραβικές κυβερνήσεις καταδίκασαν επίσης την καταγγελθείσα επίθεση.

Αναζωπύρωση του πολέμου και στρατηγικές εξελίξεις

Η Σαουδική Αραβία, βασικός σύμμαχος της υεμενίτικης κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, υφίσταται από τις αρχές του μήνα ευρείας κλίμακας πλήγματα από τους Χούθι. Ο πόλεμος αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το κίνημα Ανσαραλά έχει καταφέρει βαριές ήττες στις υεμενίτικες κυβερνητικές δυνάμεις. Την περασμένη εβδομάδα, κατέλαβε πρακτικά όλη τη δυτική ακτή της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα. Επιπλέον, ενίσχυσε τον έλεγχό του στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει, τουλάχιστον οικονομικά, ολόκληρο τον πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Newsit