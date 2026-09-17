Φονική κακοκαιρία στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαρκελώνη

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από τη Βαρκελώνη, καθώς η Ισπανία επλήγη χθες από σφοδρή κακοκαιρία που αποδείχθηκε φονική. Οι αρχές εντόπισαν το άψυχο σώμα του άνδρα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από χείμαρρο τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Οι ακτές της χώρας στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουν εκτεταμένες πλημμύρες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ο εντοπισμός του θύματος

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανακοίνωσε μέσω του κοινωνικού δικτύου X τον εντοπισμό του άψυχου σώματος ενός άνδρα στο χωριό Ολιβέγια. Η περιοχή αυτή βρίσκεται περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελόνης, στην περιοχή Garraf. Ο εντοπισμός έγινε μερικές ώρες μετά την αρχική ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας ότι αγνοείτο μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου το οποίο παρασύρθηκε από χείμαρρο. Το σώμα του άνδρα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν το όχημα, σε μία προσβάσιμη περιοχή. Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένων των Mossos, επιβεβαίωσαν ότι ο νεκρός άνδρας ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Εκτεταμένες πλημμύρες και προβλήματα

Οι ακτές της Ιβηρικής χώρας στη Μεσόγειο πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες σε διάφορες περιοχές. Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε σημαντικά προβλήματα, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις.

Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα έντονα φαινόμενα που καταγράφηκαν και στη γειτονιά Horta της Βαρκελώνης. Εκεί, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία και δημιουργώντας εικόνες χάους.

Προειδοποιήσεις και κλιματικό πλαίσιο

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενόψει της κακοκαιρίας. Μάλιστα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» ειδικά για την πόλη της Βαρκελώνης, λόγω του αυξημένου κινδύνου ξαφνικών πλημμυρών που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Οι καταιγίδες αυτές σημειώθηκαν σε μία περίοδο όπου η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με έναν εξαιρετικά ξηρό Σεπτέμβριο, μέχρι και χθες. Αυτή η ξηρασία ακολουθούσε ένα καλοκαίρι κατά το οποίο είχαν καταγραφεί θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της AEMET. Η απότομη αλλαγή των καιρικών συνθηκών συνέβαλε στην ένταση των φαινομένων.

Επιχειρήσεις των αρχών

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας και τον εντοπισμό αγνοουμένων. Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, διεξήγαγε έρευνες στην περιοχή της Ολιβέγια, όπου τελικά εντοπίστηκε το θύμα. Η ανακοίνωση για τον εντοπισμό του άψυχου σώματος έγινε επίσημα μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Οι Mossos επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του άνδρα ως τον οδηγό του οχήματος που παρασύρθηκε. Η πολιτική προστασία είχε αρχικά ανακοινώσει την εξαφάνιση μιας γυναίκας, ωστόσο οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του άνδρα, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis