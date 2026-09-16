«MEDUSA 15 – 2026»: Σε εξέλιξη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

Η διεθνής διακλαδική άσκηση «MEDUSA 15 – 2026» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις 10 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2026. Η άσκηση διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, του Μυρτώου Πελάγους και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Καρπάθου. Συμμετέχουν Ένοπλες Δυνάμεις από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία, με βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας μεταξύ τους.

Φύση και στόχοι της άσκησης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η φετινή άσκηση χαρακτηρίζεται από αυξημένη διακλαδικότητα. Αυτό σημαίνει ότι συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας ναυτικές, αεροπορικές, αμφίβιες και χερσαίες ενέργειες. Η πολυπλοκότητα αυτή αποσκοπεί στην προσομοίωση ρεαλιστικών συνθηκών και στην αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού.

Ο κεντρικός στόχος της «MEDUSA 15 – 2026» είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών που συμμετέχουν. Μέσα από κοινές ασκήσεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επιδιώκεται η βελτίωση της ικανότητας των δυνάμεων να δρουν από κοινού σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Διεθνείς συμμετοχές και παρατηρητές

Πέραν των τριών βασικών συμμετεχόντων, δηλαδή της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η φετινή «MEDUSA» έχει διευρυμένο διεθνή χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η Γαλλία και η Ιταλία συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση με μέσα, προσφέροντας επιπλέον επιχειρησιακές δυνατότητες και ενισχύοντας τον πολυεθνικό της χαρακτήρα.

Παράλληλα, αρκετές χώρες λαμβάνουν μέρος στην άσκηση με την ιδιότητα των παρατηρητών, δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές συνεργασίες στην περιοχή. Ως παρατηρητές συμμετέχουν η Σερβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Μοζαμβίκη, παρακολουθώντας τις επιχειρήσεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Επιχειρησιακά σενάρια και μέσα

Στο πλαίσιο της άσκησης πραγματοποιούνται αεροπορικές και αεροναυτικές επιχειρήσεις, καθώς και ναυτικές και ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούν υψηλό επίπεδο συντονισμού και εξειδικευμένες ικανότητες. Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων στρατιωτικών αναγκών και προκλήσεων, με έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε απειλής.

Τα σενάρια της «MEDUSA 15 – 2026» περιλαμβάνουν επίσης αποβατικές και αεραποβατικές ενέργειες, καθώς και αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και την απαιτητικότητα των ασκήσεων. Ένα σημαντικό κομμάτι των σεναρίων αφορά την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων και ενεργειακών υποδομών, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια της περιοχής.

Επιπρόσθετα, η φετινή άσκηση δίνει έμφαση στη χρήση drones και στην αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου «σμήνους», αντανακλώντας τις σύγχρονες προκλήσεις στο πεδίο της μάχης. Για την υλοποίηση όλων αυτών των απαιτητικών σεναρίων, προβλέπεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ναυτικών και αεροπορικών μέσων, τα οποία συνδράμουν στην επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων.

Η ιστορική πορεία της «MEDUSA»

Η άσκηση «MEDUSA» έχει μια σημαντική ιστορική πορεία, καθώς ξεκίνησε το 2015 ως διμερής αεροναυτική άσκηση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Η πρώτη διοργάνωσή της πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα εξέλιξή της σε ένα πολυεθνικό σχήμα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έκτοτε, η άσκηση διεξάγεται σε τακτική βάση, με εναλλαγή της χώρας φιλοξενίας μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο, ενώ η αμέσως προηγούμενη διεξαγωγή της στην Ελλάδα είχε γίνει το 2024. Αυτή η συνεχής εναλλαγή υπογραμμίζει τη δέσμευση των χωρών στη διατήρηση και ενίσχυση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki