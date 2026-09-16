Προσγείωση μεθυσμένων πιλότων κατέστρεψε αεροπλάνο στη Λιβύη

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς κατά τη διάρκεια προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιζουράτα στη βορειοδυτική Λιβύη. Οι αρχές συνέλαβαν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους. Κατηγορούνται ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα της πτήσης, γεγονός που οδήγησε στο ατύχημα.

Το περιστατικό στην Μιζουράτα

Το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μιζουράτα, που βρίσκεται στη βορειοδυτική περιοχή της Λιβύης. Το ιδιωτικό αεροσκάφος, τύπου Cessna, βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί.

Αμέσως μετά την εκτροπή του από τον διάδρομο, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες. Παρά την εντυπωσιακή εικόνα της καταστροφής, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό. Τα πλάνα που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν ότι το αεροσκάφος υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, με μοναδική εξαίρεση το πιλοτήριο.

Η σύλληψη των πιλότων

Μετά το ατύχημα, οι εισαγγελικές αρχές της Λιβύης προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ιδιωτικού αεροσκάφους. Η κράτησή τους έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, οι δύο πιλότοι κατηγορούνται ότι χειρίζονταν το αεροσκάφος ενώ βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης. Αυτή η κατηγορία προκάλεσε αίσθηση και αποτελεί το επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης.

Η έρευνα των αρχών

Για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών που οδήγησαν στο ατύχημα, η εισαγγελία έχει ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εξετάστηκαν διάφορα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι αρχές μελέτησαν τα δεδομένα που προέκυψαν από το ίδιο το αεροσκάφος, τις καταγραφές από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, καθώς και τις τεχνικές αναφορές που αφορούν το συμβάν. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η καταστροφή.

Σύνθεση πληρώματος και κατηγορίες

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά τρία μέλη πληρώματος τη στιγμή του ατυχήματος. Πρόκειται για τον πιλότο, ο οποίος είναι γερμανικής υπηκοότητας, τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι τουρκικής υπηκοότητας, και μία αεροσυνοδό, επίσης τουρκικής υπηκοότητας.

Οι αρχές της Λιβύης υποστηρίζουν ότι η φερόμενη κατάσταση μέθης των δύο πιλότων συνιστά σοβαρή αμέλεια. Αυτή η πράξη, σύμφωνα με την εισαγγελία, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο το ίδιο το αεροσκάφος, αλλά και ολόκληρο το αεροδρόμιο της Μιζουράτα, καθώς και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν εντός του χώρου του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr