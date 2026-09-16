Δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες από ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Εκτεταμένες ζημιές σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκλήθηκαν από ιρανικούς βομβαρδισμούς, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες που προβλήθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News. Οι εικόνες αυτές, που στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής σε εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Παράλληλα, μια πρόσφατη έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου επιβεβαιώνει τις σημαντικές απώλειες σε εξοπλισμό και υποδομές, αναφέροντας ζημιές που αγγίζουν τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το CBS News προέρχονται από μία βάση που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και δύο άλλες που βρίσκονται στο Κουβέιτ. Οι εικόνες αυτές στάλθηκαν στο αμερικανικό μέσο από μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους, διασφαλίζοντας την ανωνυμία τους.

Οι απεικονίσεις αυτές παρουσιάζουν ένα κατεστραμμένο αεροσκάφος, σκισμένα αντίσκηνα και διαλυμένα παραπήγματα, αποτυπώνοντας το μέγεθος των καταστροφών. Μία αχρονολόγητη φωτογραφία δείχνει συγκεκριμένα ένα αεροπλάνο που υπέστη ζημιές από ιρανικές επιδρομές στην αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον, άλλες φωτογραφίες, επίσης χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία, αποτυπώνουν τις συνέπειες της ιρανικής επίθεσης στο στρατόπεδο Μπιούρινγκ του Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων ρυμουλκούμενων, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές φθορές.

Μαρτυρίες στρατιωτικών για τις επιθέσεις

Μία από τις πηγές που έστειλε τις φωτογραφίες στο CBS News προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι πρόκειται για «σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν ενημερώθηκε το αμερικανικό κοινό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έλλειψη πληροφόρησης προς την αμερικανική κοινή γνώμη σχετικά με την έκταση των καταστροφών.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση: «Παραμένουμε εκεί, με κλειστά τα μάτια, να μας χτυπούν κατάμουτρα». Οι μαρτυρίες αυτές αναδεικνύουν την ανησυχία των στρατιωτικών για την κατάσταση των εγκαταστάσεων και την αίσθηση ότι οι επιθέσεις συνεχίζονται χωρίς επαρκή αντίδραση ή ενημέρωση.

Η έκθεση του Πενταγώνου επιβεβαιώνει τις ζημιές

Ο γενικός επιθεωρητής του Πενταγώνου, σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αυτής της εβδομάδας, παρείχε επίσημα στοιχεία σχετικά με τις ζημιές. Εξήγησε ότι η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) είχε αναφέρει σημαντικές ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις. Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προέκυψαν από τις εικόνες που προβλήθηκαν από το CBS News.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα ιρανικά πλήγματα «προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες κτίρια και υποδομές στις αμερικανικές βάσεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Ομάν και της Ιορδανίας». Αυτό το εκτεταμένο εύρος των πληγέντων χωρών υποδηλώνει τη σοβαρότητα και την ευρύτητα των επιθέσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σημαντικές απώλειες σε εξοπλισμό

Η νέα έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Υπουργείου Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης αυτή την εβδομάδα, αποκάλυψε επιπλέον «απώλειες σε εξοπλισμό» αξίας έως και 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό το σημαντικό ποσό περιλαμβάνει την καταστροφή ή τη ζημιά σε δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη, τονίζοντας το υλικό κόστος των επιθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι σχεδόν 60 αμερικανικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα των ιρανικών επιθέσεων. Οι απώλειες αυτές αφορούν κρίσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό και υπογραμμίζουν το οικονομικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο των βομβαρδισμών στις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki