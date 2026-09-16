Είκοσι ένας νεκροί, μεταξύ τους δώδεκα παιδιά, από κατάρρευση κτιρίου στη Γάζα

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στην πόλη της Γάζας, όταν κατέρρευσε ένα εξαώροφο κτίριο. Το κτίριο είχε υποστεί ζημιές από προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης. Η κατάρρευση σημειώθηκε τη νύχτα, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο και κοιμούνταν.

Ο τραγικός απολογισμός

Οι παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων από την κατάρρευση του κτιρίου. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στη Χαμάς και λειτουργεί ως υπηρεσία διάσωσης, ανέφερε σε νεότερο απολογισμό της ότι ανέσυρε τις σορούς 21 ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 12 παιδιά.

Το εξαώροφο κτίριο, το οποίο αποτελείτο από τέσσερα διαμερίσματα ανά όροφο, είχε μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η κατάρρευση μέσα στη νύχτα, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι κοιμούνταν εκεί, εξηγεί τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

Η αιτία της κατάρρευσης και οι κατηγορίες της Χαμάς

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, ο βομβαρδισμός του κτιρίου κλόνισε τη δομική του ακεραιότητα, οδηγώντας στην κατάρρευσή του. Η Χαμάς ανέφερε ότι από τον βομβαρδισμό του κτιρίου κλονίστηκε η δομική του ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του.

Η Χαμάς θεωρεί υπεύθυνους για την τραγωδία το Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ένταση και τις κατηγορίες που διατυπώνονται μετά το συμβάν.

Δύσκολες προσπάθειες διάσωσης

Μέχρι αργά το απόγευμα, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Χρησιμοποιώντας συχνά τα χέρια τους, καθώς και αυτοσχέδια εργαλεία, προσπαθούσαν να φτάσουν στους εγκλωβισμένους κάτω από πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και μεταλλικά πλέγματα.

Η Πολιτική Προστασία εξήγησε ότι τα μέλη της εργάζονται «με περιορισμένο εξοπλισμό και αυτοσχέδια εργαλεία». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Ισραήλ «εμποδίζει την είσοδο βαρέων μηχανημάτων» στη Λωρίδα της Γάζας, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, η έλλειψη καυσίμων έχει διακόψει τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Μαρτυρίες και εικόνες από την τραγωδία

Οι σκηνές στα συντρίμμια ήταν συγκλονιστικές. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μια σορό τυλιγμένη σε λευκό σάβανο, ενώ άλλες φωτογραφίες δείχνουν οικογένειες να θρηνούν για τον χαμό μικρών παιδιών.

Ο Μοχάναντ Αλ Μασράουι, ένας νεαρός που παρακολουθούσε την επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε: «Ο φίλος μου και οι γείτονές μου ζούσαν στο κτίριο αυτό. Ήρθα να βοηθήσω για να προσπαθήσουμε να βρούμε μερικά ρούχα και στρώματα. Δεν υπάρχει πλέον ούτε καταφύγιο, ούτε σπίτι».

Η ευρύτερη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Η κατάρρευση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη δυσχερή κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ζουν σε περίπου 2.000 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα.

Οι συνεχείς δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικά μέσα και εξοπλισμό, όπως τα βαρέα μηχανήματα, επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση και καθιστούν τις προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπειών των πληγμάτων εξαιρετικά δύσκολες.

Με πληροφορίες από: Topontiki