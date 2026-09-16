«Θα την ξεχάσουμε σύντομα»: Οι αποκαλύψεις του αδελφού της Νταϊάνα για τον Κάρολο

Ο κόμης Σπένσερ, αδελφός της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, προχωρά σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου». Μεταξύ άλλων, ο κόμης φέρνει στο φως ένα οργισμένο τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα. Σύμφωνα με την αφήγηση, ο Κάρολος φέρεται να δήλωσε ότι η πριγκίπισσα «θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα».

Το νέο βιβλίο και οι πρώτες αποκαλύψεις

Το εκρηκτικό βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, το οποίο θα δημοσιευτεί αποκλειστικά σε συνέχειες στην Daily Mail, αναμένεται να προκαλέσει αναταραχή στη βασιλική οικογένεια. Ο κόμης, σε ηλικία 62 ετών, δηλώνει ότι έγραψε το «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» με σκοπό να διορθώσει «αναλήθειες» που έχουν ειπωθεί για τη μεγαλύτερη αδελφή του.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις αφορά το φερόμενο ξέσπασμα του τότε πρίγκιπα Καρόλου. Ο κόμης Σπένσερ αναφέρει ότι ο Κάρολος του είπε, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Αυτά τα σχόλια, σύμφωνα με τον αδελφό της Νταϊάνα, «εξαπέλυσε» ο βασιλιάς πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

Η διαφωνία για την κηδεία της Νταϊάνα

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον τότε βασιλιά, σχετικά με τις λεπτομέρειες της κηδείας της Νταϊάνα. Η διαμάχη προέκυψε από την απόφαση να περπατήσουν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ηλικίας 15 ετών τότε, και ο πρίγκιπας Χάρι, ηλικίας 12 ετών, στην πομπή της κηδείας της μητέρας τους.

Ο κόμης Σπένσερ αντιτάχθηκε σθεναρά σε αυτή την απόφαση. Επέμεινε προς τον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας πως η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι μικροί γιοι της να υποστούν μια τόσο δημόσια δοκιμασία. Σύμφωνα με την αφήγηση του κόμη, ο Κάρολος αμφισβήτησε τότε το αίσθημα καθήκοντος της οικογένειας Σπένσερ, προτού προβεί στη δήλωση περί λήθης της πρώην συζύγου του.

Η «καταπιεσμένη περιφρόνηση» και οι «αναλήθειες»

Ο κόμης Σπένσερ ερμηνεύει τα σχόλια που «εξαπέλυσε» ο βασιλιάς ως αντανάκλαση της «καταπιεσμένης περιφρόνησής του για τη Νταϊάνα». Επιπλέον, θεωρεί ότι τα λόγια του Καρόλου έδειχναν τον «τρόμο του μπροστά στο γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο βαθιά από τον θάνατό της».

Το βιβλίο του κόμη Σπένσερ δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη διαφωνία. Η Daily Mail αποκαλύπτει ότι περιλαμβάνει μια σειρά από ακόμη πιο ασυνήθιστους ισχυρισμούς σχετικά με τον αποτυχημένο γάμο της Νταϊάνα με τον βασιλιά Κάρολο. Επίσης, αναφέρεται στα ταραχώδη γεγονότα που ακολούθησαν τον τραγικό θάνατό της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997.

Αναταραχή στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ

Οι αποκαλύψεις που περιέχονται στο «Κύκνειο Άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου» αναμένεται να βυθίσουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σε μια νέα κρίση. Η δημοσίευση του βιβλίου έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική επιστροφή του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, μαζί με τα παιδιά τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Καλιφόρνια.

Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα προκάλεσε ένα παγκόσμιο κύμα πένθους, γεγονός που, σύμφωνα με τον κόμη Σπένσερ, τρόμαξε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Η πρώην σύζυγός του, ο θάνατος της οποίας προκάλεσε αυτό το παγκόσμιο κύμα πένθους, σύντομα θα ξεχνιόταν, όπως φέρεται να είπε ο τότε πρίγκιπας.

Ο επικήδειος λόγος και η παγκόσμια απήχηση

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, έξι ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, ο κόμης Σπένσερ εκφώνησε έναν ανυποχώρητο επικήδειο λόγο στην κηδεία της. Ο λόγος αυτός, που εκφωνήθηκε στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, χαρακτηρίστηκε αργότερα ως μία από τις σπουδαιότερες ομιλίες του 20ού αιώνα.

Πριν από τον συγκλονιστικό του λόγο, ο κόμης Σπένσερ είχε περπατήσει δίπλα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, καθώς και στον πρίγκιπα Κάρολο και τον πρίγκιπα Φίλιππο. Όλοι τους ακολουθούσαν το φέρετρο της Νταϊάνα σε μια πομπή που διέσχισε το κέντρο του Λονδίνου. Η πομπή αυτή παρακολουθήθηκε τηλεοπτικά από 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis