Συναγερμός στη Βρετανία για τον 3χρονο Νόα που εξαφανίστηκε από παιδική χαρά

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, καθώς σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 3χρονου Νόα Γουντς. Το παιδί εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου στις 15:00 της 15ης Σεπτεμβρίου, από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ του Σάφοκ. Η επιχείρηση αναζήτησης εισέρχεται στο δεύτερο 24ωρο, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει ακόμη και λίμνη.

Οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του παιδιού

Ο μικρός Νόα αγνοείται από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από τον παππού του στην παιδική χαρά της οδού Merriam Close στο Μπράνθαμ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τις Αρχές, το παιδί έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι που βρίσκεται δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς έναν νεόδμητο οικισμό, και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί.

Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, καθώς και εκατοντάδων κατοίκων και εθελοντών. Τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για κινητοποίηση έως και 1.000 ανθρώπων που συνδράμουν στην αναζήτηση του παιδιού. Στις έρευνες χρησιμοποιούνται ελικόπτερα, σκύλοι και θερμικές κάμερες, ενώ ελικόπτερο της Ακτοφυλακής πραγματοποίησε πτήσεις πάνω από την περιοχή.

Σημεία αναζήτησης και αποκλεισμοί

Οι Αρχές έχουν επεκτείνει την ακτίνα των ερευνών σε ολόκληρη την περιοχή του Μπράνθαμ. Το σημείο από το οποίο χάθηκαν τα ίχνη του Νόα βρίσκεται κοντά σε οικισμό, μια λίμνη και μια σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση ιδιαίτερα πολύπλοκη.

Εθελοντές της ομάδας Suffolk Lowland Search and Rescue χρησιμοποίησαν βάρκα για να ερευνήσουν τη λίμνη Ντεκόι (Decoy Pond), καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι το παιδί είχε κινηθεί προς αυτή την περιοχή. Η λίμνη τελικά αποκλείστηκε με αστυνομική ταινία. Επιπλέον, ομάδες διάσωσης από το Φέλιξστοου και το Χόλμπρουκ συνδράμουν ενεργά στην επιχείρηση. Λόγω των ερευνών κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, οι επιβάτες των τρένων που εκτελούν τα δρομολόγια μεταξύ Μάνινγκτρι και Ίπσουιτς ενημερώθηκαν ότι οι συρμοί θα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα.

Η έκκληση των αρχών στους κατοίκους

Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως έρευνα για αγνοούμενο πρόσωπο. Παρόλο που οι αξιωματικοί διατηρούν ανοιχτό μυαλό σε όλες τις πιθανότητες, δεν υπάρχουν ενδείξεις «για κάτι ύποπτο ή κάποιο στοιχείο εγκληματικότητας» που να συνδέεται με την εξαφάνιση του 3χρονου.

Οι Αρχές έχουν απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν σχολαστικά τους ιδιωτικούς τους χώρους. Συγκεκριμένα, ζητούν να ελεγχθούν κήποι, αποθήκες, γκαράζ, βοηθητικά κτίσματα και οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το παιδί έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο σημείο. Επίσης, ζητείται από όσους διαθέτουν κάμερες ασφαλείας, κάμερες σε κουδούνια ή κάμερες αυτοκινήτων να ελέγξουν το υλικό που έχει καταγραφεί από τις 15:00 της Τρίτης και μετά, καθώς μπορεί να περιέχει κρίσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό του Νόα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr