Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν οι ευρωπαϊκές χώρες αποφασίσουν να επιτεθούν στη Ρωσία, τότε ο πόλεμος που θα προκύψει θα είναι «πολύ σύντομος». Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή ρωσική επίθεση σε εδάφη του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να στοχεύσει εδάφη του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια. Αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν οδηγήσει σε προώθηση της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχομένου.

«Έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να επιτεθούμε στην Ευρώπη», τόνισε ο Ρώσος υπουργός. Πρόσθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα συμφέρον να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Ωστόσο, ο Λαβρόφ προειδοποίησε ότι «εάν η Ευρώπη, η οποία μιλά καθημερινά για προετοιμασία πολέμου εναντίον της Ρωσίας, επιτεθεί στη Ρωσία, θα πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό πόλεμο και θα είναι πολύ σύντομος».

Η θέση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι οι δυτικές κυβερνήσεις προβάλλουν μια υποτιθέμενη «ρωσική απειλή». Σύμφωνα με τον Πούτιν, αυτό γίνεται για να ωθήσουν την Ευρώπη πιο κοντά σε μια άμεση αντιπαράθεση, με σκοπό να αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από τα πολυάριθμα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους.

«Δεν απειλούμε και δεν πρόκειται να απειλήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να το κάνουμε;» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Επιπλέον, τόνισε ότι τα σχέδια που έχουν τεθεί προς συζήτηση από ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία θα παραβίαζαν τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας. «Αυτό σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση της Πολωνίας

Στο πλαίσιο των δηλώσεων αυτών, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Γιάλτας στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια πιθανή ρωσική επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο Σικόρσκι ανέφερε: «Εάν η Ρωσία μάς επιτεθεί και βγάλουμε τα γάντια, πιστεύω ότι θα τη νικήσουμε αρκετά γρήγορα».

Η αντίδραση του Νικολάι Πατρούσεφ

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Νικολάι Πατρούσεφ, απάντησε στον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών την Τρίτη, χαρακτηρίζοντας την εκτίμησή του «ερασιτεχνική άποψη». Ο Πατρούσεφ υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει το σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων της στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Πατρούσεφ προχώρησε σε μια σκληρή προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι «εάν η Πολωνία εμπλεκόταν σε στρατιωτική σύγκρουση με τη Ρωσία, η χώρα μας θα χρησιμοποιούσε ολόκληρο το οπλοστάσιο των δυνάμεων και των μέσων που διαθέτει και το πολωνικό κράτος θα έπαυε να υπάρχει μέσα σε δύο ή τρεις ημέρες».

Προηγούμενες προειδοποιήσεις

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει και στο παρελθόν σχετικά με τις συνέπειες μιας άμεσης σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Έχουν δηλώσει ότι μια τέτοια σύγκρουση δεν θα περιοριζόταν σε συμβατικά όπλα.

Σύμφωνα με αυτές τις προειδοποιήσεις, μια άμεση αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών θα οδηγούσε πιθανότατα στη χρ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis