Ρώσος στρατηγός νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στην ανατολική Ουκρανία

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σκότωσαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Σάββατο, έναν Ρώσο στρατηγό στην ανατολική Ουκρανία. Πρόκειται για τον υποστράτηγο Αντόν Γκρούνις, στον οποίο είχε απονεμηθεί πριν από δύο και πλέον εβδομάδες το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τις υπηρεσίες που προσέφερε εν καιρώ πολέμου. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ουκρανό διοικητή των μονάδων drones, Ρόμπερτ Μπρόβντι, καθώς και από τον Ρώσο διοικητή Άπτι Αλαουντίνοφ.

Ρώσος στρατηγός νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πραγματοποίησαν επίθεση στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Σάββατο, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Ρώσου στρατηγού. Ο υποστράτηγος Αντόν Γκρούνις εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης εναντίον της θέσης του. Η επίθεση έλαβε χώρα σε περιοχή της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι μία από τις μονάδες του ήταν υπεύθυνη για τον θάνατο του Γκρούνις. Συγκεκριμένα, ο Μπρόβντι ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι «ο στρατηγός Γκρούνις εξοντώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2026».

Οι πρόσφατες διακρίσεις του υποστράτηγου

Ο υποστράτηγος Αντόν Γκρούνις είχε λάβει σημαντικές διακρίσεις λίγο πριν τον θάνατό του. Πριν από δύο και πλέον εβδομάδες, του είχε απονεμηθεί το παράσημο «Ήρωας της Ρωσίας» για τις υπηρεσίες που προσέφερε εν καιρώ πολέμου. Επιπλέον, είχε παραλάβει το παράσημο «Χρυσό Αστέρι Ήρωα της Ρωσίας» σε μια τελετή που είχε διοργανωθεί στα τέλη Αυγούστου, όπου στεκόταν πρώτος στη σειρά των αξιωματικών, φορώντας την επίσημη στολή του.

Νωρίτερα φέτος, ο Γκρούνις είχε κερδίσει τα εύσημα του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό συνέβη αφού ανέφερε πώς οι δυνάμεις υπό τις διαταγές του βοήθησαν τη Ρωσία να καταλάβει το ουκρανικό οχυρό της Κοστιαντίνιβκα. Ωστόσο, αυτή η εδαφική διεκδίκηση αμφισβητείται τόσο από το Κίεβο όσο και από ανεξάρτητους στρατιωτικούς αναλυτές.

Επιβεβαίωση θανάτου και ανεξάρτητη επαλήθευση

Ο θάνατος του υποστράτηγου Γκρούνις επιβεβαιώθηκε και από ρωσική πλευρά. Ο Ρώσος διοικητής Άπτι Αλαουντίνοφ, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανέφερε ότι ο Γκρούνις είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, όπως αναφέρεται, δεν επιβεβαιώνει συνήθως τους θανάτους ανώτερων αξιωματικών στο πεδίο της μάχης. Παρά τις δηλώσεις του ουκρανού διοικητή Μπρόβντι, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του σχετικά με την εξόντωση του στρατηγού.

Ο έβδομος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής που σκοτώνεται από drones

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, τόνισε στην ανάρτησή του ότι ο στρατηγός Αντόν Γκρούνις ήταν ο έβδομος Ρώσος στρατιωτικός διοικητής που σκοτώθηκε από τις δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη συνεχή δράση των ουκρανικών μονάδων drones εναντίον ανώτερων ρωσικών στρατιωτικών στόχων.

Οι δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις, στοχεύοντας θέσεις και προσωπικό στην ανατολική Ουκρανία. Ο θάνατος του Γκρούνις αποτελεί ένα ακόμα περιστατικό στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Προηγούμενη επικοινωνία του Γκρούνις με τον πρόεδρο Πούτιν

Πέρα από τις διακρίσεις και τα εύσημα, ο υποστράτηγος Γκρούνις είχε έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, στις 3 Ιουλίου, είχε απευθυνθεί στον Πούτιν μέσω βιντεοσύνδεσης. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνεδρίασης για θέματα που αφορούσαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η παρουσία του σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις υποδηλώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε ο Γκρούνις στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, καθώς και την άμεση επικοινωνία του με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki