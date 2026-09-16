Βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες

Νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις τελευταίες στιγμές μέσα από το ελικόπτερο του NBC, λίγο πριν τη συντριβή του στο Λος Άντζελες. Το υλικό αποτυπώνει την εικόνα να τρέμει και μια φωνή να απευθύνει ερώτηση στον πιλότο, πριν η καταγραφή διακοπεί απότομα. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δύο επιπλέον ατόμων.

Οι δραματικές στιγμές πριν την πτώση

Η κάμερα, η οποία βρισκόταν μέσα στο ίδιο το ελικόπτερο, κατέγραψε τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής. Στο βίντεο, η εικόνα αρχίζει αρχικά να τρέμει, υποδηλώνοντας την αστάθεια του σκάφους. Η αστάθεια του πλάνου γίνεται ολοένα και πιο έντονη λίγο πριν ακουστεί μία φωνή να ρωτά: «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ερώτηση, η καταγραφή διακόπτεται απότομα, καθώς το ελικόπτερο πέφτει. Το βίντεο σταματά χωρίς να καταγράφει όσα ακολούθησαν μετά τη συγκεκριμένη στιγμή της πτώσης, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της συντριβής.

Η συντριβή και οι ανθρώπινες απώλειες

Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, σε περιοχή κοντά στη Mason Avenue του Λος Άντζελες. Μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, το σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι. Επιπλέον, δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι αρμόδιες αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά και να ξεκινήσουν την έρευνα στην περιοχή της πτώσης.

Το τηλεοπτικό συνεργείο και η αποστολή

Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο του NBC, το οποίο πραγματοποιούσε λήψεις τη στιγμή που σημειώθηκε το δυστύχημα. Το σκάφος πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης, μεταδίδοντας εικόνες από ένα άλλο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, το συνεργείο κάλυπτε ένα τροχαίο ατύχημα, όπου ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από αυτό το τροχαίο είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμη είχαν τραυματιστεί, καθιστώντας την περιοχή πεδίο ειδησεογραφικής κάλυψης.

Η εικόνα των συντριμμιών και οι έρευνες

Ρεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο του τροχαίου δήλωσαν ότι είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να τυλίγεται στις φλόγες, περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από το σημείο του αρχικού ατυχήματος. Εναέρια πλάνα από άλλα ελικόπτερα που πετούσαν στην περιοχή δείχνουν τα συντρίμμια του σκάφους.

Στις εικόνες αυτές, η ουρά και η έλικα του ελικοπτέρου φαίνονται παραμορφωμένες και παραδομένες στις φλόγες, μαρτυρώντας τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι έρευνες αναμένεται να ρίξουν φως στο τι συνέβη στο ελικόπτερο κατά τις τελευταίες στιγμές της πτήσης του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta