Νεκρός ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης – Μυστήριο με τον θάνατό του στο Λονδίνο

Ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου του 2026, στην κατοικία του στο Τσίζικ, στο δυτικό Λονδίνο. Ο 44χρονος τραπεζικός, ο οποίος είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από την HSBC, είχε πρόσφατα συλληφθεί για την πολύκροτη υπόθεση της γέφυρας Πάτνεϊ. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αντιμετωπίζει τον θάνατό του ως αιφνίδιο, αλλά δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες.

Ο αιφνίδιος θάνατος στο Λονδίνο

Ο Νίκολας Μπράντραμ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ το βράδυ της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Στις 19:12, αστυνομικοί και μέλη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου μετέβησαν στη διεύθυνση στο Τσίζικ του Χάουνσλοου, μετά από σχετική κλήση.

Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο 44χρονος άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Οι πλησιέστεροι συγγενείς του έχουν ήδη ενημερωθεί για το συμβάν. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως «αιφνίδιος» ή «απροσδόκητος» και δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες συνθήκες, ενώ θα συνταχθεί φάκελος για τον αρμόδιο ιατροδικαστή.

Η υπόθεση της γέφυρας Πάτνεϊ και η σύλληψη

Ο Νίκολας Μπράντραμ είχε συνδεθεί με την υπόθεση «Putney Pusher», η οποία είχε προκαλέσει τεράστια δημοσιότητα στη Βρετανία. Η υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό που συνέβη στις 5 Μαΐου 2017, στη γέφυρα Πάτνεϊ στο Λονδίνο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ να σπρώχνει με δύναμη, χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια, μία πεζή γυναίκα στην πορεία ενός διώροφου λεωφορείου. Η γυναίκα, η οποία ήταν τότε 33 ετών, υπέστη τραύματα που δεν αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή της, χάρη στην άμεση αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου που κατάφερε να την αποφύγει.

Ο άνδρας που έκανε τζόκινγκ πέρασε ξανά από το σημείο περίπου 15 λεπτά αργότερα, αγνοώντας τις εκκλήσεις της γυναίκας να σταματήσει, ενώ εκείνη δεχόταν βοήθεια. Το βίντεο του περιστατικού έγινε viral, και ο άγνωστος δράστης απέκτησε το προσωνύμιο «Putney Pusher» στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Μπράντραμ συνελήφθη στις 15 Ιουνίου στο σπίτι του για την υπόθεση, έπειτα από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Η αρχική έρευνα και οι εξελίξεις

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε αρχικά περιγράψει τον ύποπτο ως άνδρα ηλικίας μεταξύ 30 και 35 ετών, με κοντά καστανά μαλλιά και γεροδεμένο σωματότυπο. Φορούσε σκούρο μπλε σορτς, αθλητικά παπούτσια και γκρι μπλουζάκι.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, οι αστυνομικές αρχές ανέκριναν περισσότερους από 50 άνδρες και προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων. Ωστόσο, η υπόθεση έκλεισε το 2018, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες σε κανέναν από αυτούς. Νέες πληροφορίες οδήγησαν στην επανεκκίνηση της έρευνας και στη σύλληψη του Νίκολας Μπράντραμ το φετινό καλοκαίρι.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι ντετέκτιβ είχαν ανακοινώσει ότι ο Μπράντραμ αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη πρόσθετες ανακριτικές ενέργειες. Το όνομά του δεν είχε δημοσιοποιηθεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η έρευνα, αλλά οι αρχές επέτρεψαν τη γνωστοποίησή του μετά τον θάνατό του.

Το προφίλ του Νίκολας Μπράντραμ

Ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης, κόρης του βασιλέως Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας. Ήταν επίσης απόγονος της βασίλισσας Βικτωρίας. Ο πατέρας του, Πολ Μπράντραμ, ήταν το μοναδικό παιδί της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας και του ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, ο οποίος υπηρέτησε στον βρετανικό στρατό.

Πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του, ο Νίκολας Μπράντραμ εργαζόταν ως διευθυντής στην ιδιωτική τράπεζα της HSBC. Σύμφωνα με συνέντευξη που είχε παραχωρήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά στο Citywealth, εργαζόταν ως ανώτερο στέλεχος διαχείρισης πλούτου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit