«Καταστρέψατε ταλαντούχα παιδιά»: Ο Γιάννης Αϊβάζης κατά της Αφροδίτης Μάνου

Μια έντονη δημόσια διαμάχη έχει ξεσπάσει στον καλλιτεχνικό χώρο, με επίκεντρο τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της τραγουδίστριας Αφροδίτης Μάνου. Οι τοποθετήσεις της αφορούσαν το «λαϊκό προσκύνημα» που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης απάντησε με σκληρό τρόπο στις δηλώσεις αυτές, εκφράζοντας την αντίθεσή του.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η Αφροδίτη Μάνου προέβη σε μια τοποθέτηση που χαρακτηρίστηκε άκαιρη, σχολιάζοντας με υποτιμητικό τρόπο το «λαϊκό προσκύνημα» που έλαβε χώρα στη Νίκαια για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Την ώρα που συνάδελφοι και εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού τιμούσαν με αναρτήσεις τους τη διαδρομή και την προσφορά του τραγουδιστή, η δήλωση της Μάνου προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το "λαϊκό προσκύνημα" στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Η δήλωση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε ενώ η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη τιμούνταν από πολλούς, πυροδότησε έντονες συζητήσεις και διαφωνίες.

Η απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου δεν έμεινε αναπάντητη από τον ηθοποιό Γιάννη Αϊβάζη. Ο Αϊβάζης στράφηκε ανοιχτά κατά της τραγουδίστριας, επικρίνοντας την επιλογή της να εκφράσει δημόσια τέτοιου είδους σχόλια. Η κριτική του εστιάστηκε στο γεγονός ότι η Μάνου σχολίασε έναν άνθρωπο και μια καλλιτεχνική πορεία, την οποία, όπως η ίδια παραδέχτηκε, δεν γνώριζε.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Αϊβάζης επέλεξε τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να απαντήσει. Μέσω ενός story, προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση, η οποία απευθυνόταν στην Αφροδίτη Μάνου, τονίζοντας τη διαφωνία του με τις απόψεις της και τον τρόπο που τις εξέφρασε.

Το μήνυμα του ηθοποιού

Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Αϊβάζης χρησιμοποίησε έναν αυστηρό τόνο, δηλώνοντας: «Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με τη χολή σας, κρατήστε τη για το είδος σας!!! Καλημέρα σας». Με αυτή τη δήλωση, ο ηθοποιός εξέφρασε τη δική του οπτική, υπογραμμίζοντας ότι παρόμοιες συμπεριπορές έχουν επηρεάσει αρνητικά νέους καλλιτέχνες.

Η φράση «καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά» αποτελεί έναν ισχυρό υπαινιγμό για τις επιπτώσεις συγκεκριμένων στάσεων στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο Αϊβάζης κατέληξε το μήνυμά του με την προτροπή να «κρατήσουν τη χολή τους για το είδος τους», υποδηλώνοντας την ανάγκη για ένα διαφορετικό ήθος και συμπεριφορά στον χώρο της τέχνης.

Το πλαίσιο της διαμάχης στον καλλιτεχνικό χώρο

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης που ανακύπτει συχνά στον καλλιτεχνικό χώρο, σχετικά με τον τρόπο που τιμώνται οι καλλιτέχνες και τον σεβασμό προς τη μνήμη τους. Οι δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου, που σχολίασαν το «λαϊκό προσκύνημα» στον Γιώργο Μαζωνάκη, θεωρήθηκαν από πολλούς ως υποτιμητικές και άκαιρες, ειδικά σε μια περίοδο πένθους και αναγνώρισης της προσφοράς του εκλιπόντος.

Η σκληρή απάντηση του Γιάννη Αϊβάζη αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις εντάσεις που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ καλλιτεχνών, ιδίως όταν οι δημόσιες τοποθετήσεις αφορούν ευαίσθητα θέματα όπως η απώλεια και η αναγνώριση της καλλιτεχνικής αξίας. Η διαμάχη αυτή, που ξεκίνησε με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα όρια της κριτικής και του σεβασμού στον χώρο του πολιτισμού.

Με πληροφορίες από: Reader