Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία

Η Γερμανία προχωρά εσπευσμένα στην κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τα νοσοκομεία της, προετοιμαζόμενη για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής κρίσης. Οι κινήσεις αυτές έρχονται στον απόηχο προειδοποιήσεων από τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Μπόρις Πιστόριους, σχετικά με την ικανότητα της Ρωσίας να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029. Στο πλαίσιο αυτών των προετοιμασιών, η χώρα εξετάζει την επαναφορά σε επιχειρησιακή κατάσταση παλαιών υποδομών, ενώ τα σενάρια προβλέπουν τη διαχείριση χιλιάδων τραυματιών.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης και προειδοποιήσεις

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029. Αυτή η προειδοποίηση έχει επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία της χώρας. Η Γερμανία έχει ξεκινήσει μια συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας της για την περίπτωση μιας μεγάλης στρατιωτικής κρίσης.

Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αύξηση των λεγόμενων υβριδικών απειλών. Αυτές οι απειλές περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά με drones. Τον περασμένο μήνα, οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ νοσοκομεία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων.

Η επαναλειτουργία του υπόγειου νοσοκομείου στην Ουλμ

Στο επίκεντρο των προετοιμασιών βρίσκεται ένα παλιό υπόγειο στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Η εγκατάσταση αυτή κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της ακόμα και σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος. Το καταφύγιο παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η γερμανική κυβέρνηση φέρεται να έχει διατάξει την επαναλειτουργία αυτού του υπόγειου ιατρικού καταφυγίου, το οποίο βρίσκεται κάτω από το στρατιωτικό νοσοκομείο της Ουλμ. Το καταφύγιο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.000 ανθρώπους για διάστημα 90 ημερών. Ο γερμανικός στρατός εξετάζει την επαναφορά του σε επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα επαναφέρει σενάρια που θεωρούνταν ξεπερασμένα.

Σενάρια για χιλιάδες τραυματίες

Μελέτη της Bundeswehr, η οποία εξετάζει πιθανά σενάρια σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να χρειαστεί να διαχειριστεί έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως. Αυτό το δυσοίωνο σενάριο έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στον γερμανικό υγειονομικό μηχανισμό.

Ένα τέτοιο κύμα τραυματιών θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί παράλληλα με τις καθημερινές ανάγκες εκατομμυρίων πολιτών. Η εκτίμηση της Bundeswehr υπογραμμίζει την κλίμακα της πρόκλησης που θα αντιμετώπιζε το σύστημα υγείας της χώρας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο ρόλος των πολιτικών νοσοκομείων και οι προκλήσεις

Τα πέντε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας θα έφταναν γρήγορα στα όριά τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Αυτό θα απαιτούσε τη συμμετοχή των πολιτικών νοσοκομείων, όπως προβλέπει η γερμανική νομοθεσία σε περίπτωση πολέμου. Ο διοικητής και ιατρικός διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου της Bundeswehr στην Ουλμ, Benedikt Friemert, έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι το σημερινό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κατάσταση, χαρακτηρίζοντάς την «μαραθώνιο».

Η Bundeswehr έχει επισημάνει ότι, σε περίπτωση εθνικής ή συμμαχικής αμυντικής επιχείρησης, μεγάλο μέρος του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού θα αναπτυσσόταν κοντά στις γραμμές των επιχειρήσεων. Αυτό θα άφηνε την περίθαλψη μεγάλου αριθμού τραυματιών κυρίως στο πολιτικό σύστημα υγείας. Ο ίδιος ο Benedikt Friemert έχει δηλώσει δημοσίως ότι, υπό ένα τέτοιο σενάριο, η πλειονότητα των ασθενών θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από πολιτικά νοσοκομεία. Η πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύσκολες αποφάσεις για την κατανομή πόρων και τη λεγόμενη διαλογή περιστατικών, δηλαδή την προτεραιοποίηση ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Μεταβολή στον αμυντικό σχεδιασμό

Η κίνηση αυτή της γερμανικής κυβέρνησης αναδεικνύει τη μεταβολή που συντελείται στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας. Εγκαταστάσεις και υποδομές που επί δεκαετίες θεωρούνταν κατάλοιπα μιας άλλης εποχής επανεξετάζονται πλέον υπό το πρίσμα μιας πιθανής μεγάλης κλίμακας πολεμικής σύγκρουσης στην Ευρώπη. Παράλληλα με τις εσωτερικές προετοιμασίες, η Γερμανία ετοιμάζεται να αποστείλει 1.000 στρατιώτες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση ή ακόμη και εισβολή στις χώρες της Βαλτικής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader