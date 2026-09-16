Μυστική συνάντηση ΗΠΑ-Χούθι στο Ομάν μετά τις εξελίξεις στην Υεμένη

Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Χούθι της Υεμένης στο Ομάν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή κατέλαβε ένα στρατηγικό τμήμα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, μια ενέργεια που έθεσε σε κίνδυνο τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι Χούθι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην εκεχειρία.

Το παρασκήνιο της συνάντησης στο Μουσκάτ

Η συνάντηση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί, έλαβε χώρα στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουσκάτ. Τρεις από τις πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν την τοποθεσία.

Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία έχει μακρά ιστορία ως περιφερειακός μεσολαβητής, συνέβαλε στην οργάνωση αυτής της συνάντησης. Μία πηγή προσδιόρισε τη συνάντηση ότι πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Δηλώσεις και δεσμεύσεις των Χούθι

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι των Χούθι δήλωσαν στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία. Επίσης, τόνισαν τη δέσμευσή τους στην εκεχειρία του 2025 με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η πολιτοφυλακή δήλωσε επίσης ότι δεν θα επιτεθεί σε ισραηλινά πλοία ή σε κανένα εμπορικό πλοίο, με εξαίρεση αυτά που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία.

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησε προσωπικό της πρεσβείας. Αυτό υποδηγλώνει τη συμμετοχή διπλωματικών στελεχών στις συνομιλίες.

Στην αντιπροσωπεία των Χούθι περιλαμβανόταν ένας ανώτερος αξιωματούχος με έδρα το Μουσκάτ, ο Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ. Η παρουσία του Αμπντουλσαλάμ επιβεβαιώθηκε από μία πηγή, ενώ μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Αμπντελμαλίκ αλ-Ατζίρι, ενός άλλου ανώτερου αξιωματούχου των Χούθι.

Προηγούμενες σχέσεις και δηλώσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» τον Μάρτιο του 2025, ποινικοποιώντας την υποστήριξη προς την ομάδα. Παρόλα αυτά, η Ουάσινγκτον έχει καθίσει στο ίδιο τραπέζι για διαπραγματεύσεις μαζί τους έκτοτε.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε εκεχειρία τον Μάιο του περασμένου έτους, μετά από δύο μήνες βομβαρδισμών της ομάδας από τις ΗΠΑ, με στόχο να σταματήσει μια εκστρατεία επιθέσεων σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.

Αμερικανική στάση και επίσημες αντιδράσεις

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθι τηλεφώνησαν στην κυβέρνησή του ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μείνουν εκτός του πολέμου της Υεμένης. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε άμεση επαφή με την ομάδα, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ είχαν συναντηθεί με τους Χούθι στο Ομάν, ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση. Ωστόσο, δήλωσε ότι η διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή αποτελούν βασικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρεσβεία του Ομάν στις ΗΠΑ και ο ανώτερος αξιωματούχος των Χούθι, Αμπντουλσαλάμ, δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki