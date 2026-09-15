Νέες δηλώσεις Τσελίκ για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο: «Είμαστε ισχυροί και στη διπλωματία και στο πεδίο»

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, συνέχισε την προκλητική του ρητορική αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η προσήλωση της Άγκυρας στη διπλωματία δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη αδυναμίας, ενώ προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να σταλεί μήνυμα στην Τουρκία μέσω επιδείξεων ισχύος. Παράλληλα, σχολίασε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ανανέωση του εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση.

Προκλητική ρητορική για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ο Ομέρ Τσελίκ υπογράμμισε ότι το τελευταίο που επιθυμεί η Τουρκία, μέσα σε μια περίοδο αναταραχής, είναι η εμφάνιση προκλητικών προσεγγίσεων στις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν σύνεση και λογική απέναντι στις πρόσφατες εξελίξεις.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του AKP τόνισε πως η έμφαση που δίνει η Τουρκία στη διπλωματία και στην επίλυση ζητημάτων μέσω διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας. Αντιθέτως, ανέφερε ότι η στάση αυτή υιοθετείται με πλήρη επίγνωση της τουρκικής ισχύος, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο. Ο στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν νέες επιπλοκές στην περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης περιόδου που διανύει ο κόσμος, καθώς και να αποτραπεί περιττό κόστος για οποιαδήποτε πλευρά.

Απόρριψη επιδείξεων ισχύος

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ομέρ Τσελίκ προειδοποίησε ρητά ότι δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να μεταδοθεί στην Τουρκία μέσω επιδείξεων ισχύος ή προκλητικών ενεργειών. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα δεν θα αναγνωρίσει ούτε θα αποδεχτεί οποιοδήποτε μήνυμα επιχειρηθεί να μεταδοθεί με τέτοιο τρόπο.

Ο Τσελίκ επανέλαβε ότι η διπλωματική δυνατότητα επίλυσης όλων των ζητημάτων υφίσταται για όλους τους εμπλεκόμενους. Υποστήριξε ότι η προσήλωση της Τουρκίας στη διπλωματία και τη διαπραγμάτευση, καθώς και η έμφαση που δίνει σε μια διεθνή τάξη και ένα σύστημα που βασίζονται σε κανόνες, αποτελούν ευκαιρία για όλους. Επανέλαβε ότι αυτό δεν συνιστά αδυναμία, αλλά αντίθετα, με την αναγνώριση της ισχύος της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, η χώρα υποστηρίζει ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς προκλήσεις και χωρίς τη δημιουργία νέων εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Κάλεσμα για αποφυγή εσωτερικής πολιτικοποίησης

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας απηύθυνε επίσης κάλεσμα να μην υιοθετείται στάση που μετατρέπει το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο ή τις συγκρούσεις σε διάφορες άλλες περιοχές σε ζήτημα εσωτερικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τον Τσελίκ, μια τέτοια πρακτική οδηγεί μόνο σε έναν φαύλο κύκλο. Πρόσθεσε ότι, δυστυχώς, αυτός ο φαύλος κύκλος εκθέτει τη διεθνή τάξη, αυτό που αποκάλεσε «τάξη βασισμένη σε κανόνες», σε ολοένα και πιο τοξικές δομές.

Σχόλιο για το εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Αναφερόμενος τέλος στην Κύπρο, ο Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ενημερωθεί για την ανανέωση της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση για ένα ακόμη έτος.

Ο Τούρκος αξιωματούχος υπενθύμισε ότι η Άγκυρα είχε επισημάνει την αντίθεσή της και όταν ελήφθη η αρχική απόφαση για την άρση του εμπάργκο.

Με πληροφορίες από: Topontiki