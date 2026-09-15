Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την Ελλάδα για «παράνομο εξοπλισμό» του Αιγαίου και «βλέπουν» ισραηλινούς πυραύλους

Νέος γύρος συντονισμένων προκλήσεων εξαπολύεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κατηγορούν την Ελλάδα για «παράνομο εξοπλισμό» του Αιγαίου. Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται σε τηλεοπτικές εκπομπές, ανακυκλώνοντας το αναθεωρητικό αφήγημα για τη Συνθήκη της Λωζάνης. Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατηγορίες για «παράνομο εξοπλισμό» και «προκλητικές» επισκέψεις

Σε εκπομπή του τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού Sözcü TV, επανήλθε στο προσκήνιο το αφήγημα περί «παράνομων εξοπλιστικών δραστηριοτήτων» της Αθήνας. Οι ισχυρισμοί αφορούν συγκεκριμένα το Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τα τουρκικά μέσα να διατηρούν μια σταθερή θέση επί του θέματος.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Καστελλόριζο χαρακτηρίστηκε ως «προκλητική». Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει συστηματικά τις Συνθήκες της Λωζάνης του 1923 και των Παρισίων του 1947, θέτοντας ζήτημα διεθνών συμφωνιών.

Ισχυρισμοί για ισραηλινούς πυραύλους και κίνητρα κατοίκησης

Το Sözcü TV προχώρησε σε περαιτέρω ισχυρισμούς, αναφέροντας ότι στα ελληνικά νησιά έχουν εγκατασταθεί πυραυλικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης. Οι αναφορές αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των τουρκικών αιτιάσεων περί εξοπλισμού των νησιών.

Επιπλέον, στην εκπομπή αναφέρθηκε και το θέμα των κινήτρων κατοίκησης που παρέχει το ελληνικό κράτος στα ακριτικά νησιά. Αυτό το ζήτημα παρουσιάστηκε ως μέρος των ελληνικών ενεργειών που, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, ενισχύουν την παρουσία στα νησιά.

Ο χάρτης των «αποστρατιωτικοποιημένων» νησιών

Στο πλαίσιο των τουρκικών αιτιάσεων, παρουσιάστηκαν σε σχετικό χάρτη νησιά τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Ο χάρτης αυτός αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Τουρκίας.

Η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει 23 συνολικά νησιά, τα οποία η Τουρκία θέτει σταθερά στο στόχαστρο της αναθεωρητικής της στρατηγικής. Οι ισχυρισμοί αυτοί θεωρούνται ανυπόστατοι από την ελληνική πλευρά, αλλά αναπαράγονται συστηματικά από τα τουρκικά μέσα.

Αντίδραση της Άγκυρας σε δήλωση Δένδια

Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Hürriyet αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. Η επίθεση αυτή προκλήθηκε με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του κ. Δένδια αφορούσε την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η οποία χρονολογείται μεταξύ 1919 και 1922. Το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το περιεχόμενο της δήλωσης.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί για τη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι «απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών Αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στην Μικρά Ασία». Κάλεσε επίσης τους Έλληνες αξιωματούχους «να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και κοινή λογική».

Στην ίδια ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας ανέφερε ότι «η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και πράξεις καταστροφής κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολία κατά την ίδια περίοδο». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «αναγνώρισε αυτά τα εγκλήματα συμφωνώντας να καταβάλει αποζημιώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 59 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης».

Με πληροφορίες από: Enikos