Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων σε τροχιά γύρω από τη Γη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι έχουν αναπτύξει οπλικά συστήματα σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην στρατιωτική παρουσία στο διάστημα, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες των συστημάτων αυτών δεν έχουν γίνει γνωστές. Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για μια πιθανή κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα.

Η επίσημη επιβεβαίωση των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν επίσημα την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Αυτή η δήλωση έρχεται να επιβεβαιώσει τις δυνατότητες που διαθέτουν οι ΗΠΑ στον διαστημικό τομέα, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκαθαριστεί οι ακριβείς λεπτομέρειες του είδους των οπλικών αυτών συστημάτων. Η πληροφορία αυτή αποτελεί σημαντικό γεγονός, καθώς μέχρι πρότινος δεν υπήρχε επίσημη παραδοχή για τέτοια ανάπτυξη.

Η επιβεβαίωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στο διάστημα, με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς αφορά την στρατιωτικοποίηση του διαστήματος.

Οι δηλώσεις του υπουργού Αεροπορίας

Ο υπουργός Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την ανάπτυξη των διαστημικών αυτών όπλων. Ο κ. Μέινκ τόνισε ότι το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα κρίθηκε απαραίτητο για την αποτελεσματική προστασία των αμερικανικών δυνάμεων έναντι πιθανών εχθρικών ενεργειών. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αμυντική διάσταση που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην εν λόγω πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, ο υπουργός Μέινκ διαβεβαίωσε το κοινό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν «εξελισσόμενες απειλές». Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες του οπλικού συστήματος, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του, διατηρώντας ένα πέπλο μυστικότητας γύρω από την τεχνολογία αυτή.

Επιθετικοί και αμυντικοί σκοποί

Σχετικά με τις δυνατότητες των νέων αυτών συστημάτων, εκπρόσωπος της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ έκανε μια σημαντική διευκρίνιση. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι οι εν λόγω δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς σκοπούς. Η χρήση τους θα γίνεται κατόπιν εντολής των αρμόδιων διοικήσεων μάχης, υποδηλώνοντας την ευελιξία και την πολλαπλή χρησιμότητα των διαστημικών αυτών όπλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανώτερα στρατιωτικά στελέχη των ΗΠΑ είχαν αναφέρει στο παρελθόν τις προθέσεις τους να ενισχύσουν σημαντικά τις στρατιωτικές ικανότητες της χώρας στο διάστημα. Οι σχεδιασμοί αυτοί βασίζονται και στα ανάλογα προγράμματα που αναπτύσσονται από άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση για στρατιωτικοποίηση του διαστήματος από διάφορες χώρες.

Η αντίδραση της Κίνας

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Πεκίνου. Η Κίνα, μέσω των επίσημων εκπροσώπων της, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν μια πιθανή «κούρσα εξοπλισμών» στο διάστημα. Η κινεζική πλευρά εξέφρασε την ανησυχία της για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης στην παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, προτρέποντας σε αυτοσυγκράτηση.

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καλούμε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να επεκτείνουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και να προετοιμάζονται για πόλεμο στο διάστημα». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την έντονη διαφωνία της Κίνας με την στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και την επιθυμία της για διατήρηση της ειρήνης σε αυτό το πεδίο.

Το αμυντικό σύστημα «Golden Dome»

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ξεκαθαρίσει στο παρελθόν τη στρατηγική σημασία των δυνατοτήτων που βασίζονται στο διάστημα. Αυτές οι δυνατότητες αποτελούν κρίσιμο και αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιαζόμενου αμυντικού συστήματος με την ονομασία «Golden Dome» (Χρυσός Θόλος). Το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές, ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια.

Η ενσωμάτωση διαστημικών οπλικών συστημάτων στο «Golden Dome» δείχνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το διάστημα ως βασικό πυλώνα της άμυνάς τους. Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων αναμένεται να αλλάξει το τοπίο της παγκόσμιας στρατιωτικής ισορροπίας και να επηρεάσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Reader