Το Ιράν απορρίπτει συνομιλίες με τις ΗΠΑ μέχρι την εκπλήρωση των όρων του

Το Ιράν απέρριψε για ακόμη μία φορά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες, δηλώνοντας «τελεία και παύλα» σε κάθε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη επιμένει στην εκπλήρωση των όρων που έχει θέσει, προτού υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της υψηλότερης αρχής ασφαλείας της χώρας προέτρεψε τους Ιρανούς να μην αποσπώνται από τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν οι ΗΠΑ, τα οποία εναλλάσσονται ανάμεσα σε σκληρές δηλώσεις και προθυμία για διάλογο.

Η απόρριψη της Τεχεράνης στον διάλογο

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν εκπληρωθούν οι όροι που έχει θέσει η χώρα του για τον τερματισμό του πολέμου. Η δήλωση του Ρεζαΐ έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας μια άμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Στο μήνυμά του, ο Μοχσέν Ρεζαΐ κάλεσε τους Ιρανούς να μην αφήνουν να τους αποσπούν την προσοχή τα αντιφατικά σήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως σημείωσε ο Ρεζαΐ, εναλλάσσεται ανάμεσα στο «καμία διαπραγμάτευση» και στο «είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες» με το Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος ήταν σαφής, προσθέτοντας στην αγγλική γλώσσα: «Καμία συνομιλία έως ότου εκπληρωθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!». Υπογράμμισε επίσης ότι «τα διακυβεύματα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει», και πως «η διαχείριση της ζημιάς δεν θα σταματήσει αυτό που έρχεται».

Οι όροι του Ιράν για την έναρξη συνομιλιών

Η Τεχεράνη έχει διατυπώσει συγκεκριμένες και αδιαπραγμάτευτες αξιώσεις προς την Ουάσινγκτον, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη οποιουδήποτε διαλόγου. Πρωταρχικός και θεμελιώδης όρος είναι ο οριστικός τερματισμός του πολέμου και κάθε επίθεσης κατά του Ιράν και των συμμάχων του στην περιοχή. Μεταξύ αυτών των συμμάχων συγκαταλέγεται ρητά και το σιιτικό κίνημα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, για το οποίο το Ιράν ζητά την προστασία του από επιθέσεις.

Επιπλέον, οι ιρανικές αρχές ζητούν την πλήρη άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα λιμάνια της χώρας, καθώς αυτό πλήττει την οικονομία της. Απαιτούν επίσης πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος, αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση. Στους όρους περιλαμβάνεται και η άρση όλων των κυρώσεων που πλήττουν την ιρανική οικονομία, οι οποίες έχουν επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Τέλος, το Ιράν αξιώνει την άνευ όρων αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό, θεωρώντας τα ως αναφαίρετο δικαίωμά του.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Οι κατηγορηματικές δηλώσεις του Μοχσέν Ρεζαΐ ήρθαν λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει την πρόθεσή του για συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ο Τραμπ είχε δηλώσει «ανοιχτός» για συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι «το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα». Αυτές οι δηλώσεις υποδηλώνουν μια προσπάθεια για επίλυση της κρίσης, αλλά με τους δικούς του όρους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί». Η στάση αυτή του Αμερικανού προέδρου, που εναλλάσσεται μεταξύ της προθυμίας για διάλογο και της σκληρής ρητορικής, είναι αυτή που οδήγησε τον Ιρανό αξιωματούχο να προειδοποιήσει για τα «αντιφατικά σήματα» και να καλέσει τους Ιρανούς να μην παρασύρονται.

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν έχει προχωρήσει στον αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, μια κίνηση που έχει άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Αυτή η ενέργεια έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών του.

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία, καθώς η αύξηση των τιρών του πετρελαίου επηρεάζει ποικίλους τομείς, από τις μεταφορές και τη βιομηχανία μέχρι το κόστος ζωής των πολιτών, και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η διατήρηση του αποκλεισμού και η απουσία διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζουν να δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και αστάθειας στις διεθνείς σχέσεις και την παγκόσμια οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit