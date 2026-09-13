Τραγωδία στην Τουρκία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε διόδια

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες διοδίων και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στον Βόρειο Αυτοκινητόδρομο του Μαρμαρά, στην περιοχή Εγιούπσουλταν της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή των διοδίων, στη διασταύρωση Işıklar, στην Κωνσταντινούπολη. Το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντιγιάρμπακιρ προς την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας επιβάτες όταν συνέβη το μοιραίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, ο οδηγός του λεωφορείου, το οποίο ανήκε στην εταιρεία Metro Turizm, φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το λεωφορείο να παρεκκλίνει της πορείας του και να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες των διοδίων. Αναφέρεται επίσης ότι το όχημα ενδέχεται να γλίστρησε λόγω των καιρικών συνθηκών, καθώς υπήρχαν αναφορές για βροχόπτωση.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς

Αμέσως μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στις μπάρες, το λεωφορείο τυλίχθηκε πολύ γρήγορα στις φλόγες. Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε η πυρκαγιά δημιούργησε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για τους επιβάτες και τους διερχόμενους οδηγούς.

Η στιγμή της πρόσκρουσης του οχήματος και η άμεση εξάπλωση της φωτιάς καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στην περιοχή. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο τη σφοδρότητα του συμβάντος και την ταχύτητα με την οποία το λεωφορείο μετατράπηκε σε μια πύρινη μάζα.

Ο τραγικός απολογισμός

Από το σοβαρό αυτό περιστατικό, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ άλλοι επιβάτες τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική τους περίθαλψη.

Μεταξύ των τραυματιών, ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τις σοβαρές συνέπειες που είχε για τους εμπλεκόμενους. Η τουρκική ενημέρωση αναφέρει λεπτομερώς τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών.

Η άμεση επέμβαση των αρχών

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της τουρκικής χωροφυλακής. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, να διασφαλίσουν την περιοχή και να παράσχουν βοήθεια στους επιβάτες.

Οι χωροφύλακες προχώρησαν στην εκκένωση του φλεγόμενου λεωφορείου, απομακρύνοντας τους επιβάτες από το όχημα σε μια προσπάθεια να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν επίσης την επιχείρηση των χωροφυλάκων για την απομάκρυνση των ατόμων από το φλεγόμενο όχημα.

Διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου. Στόχος είναι να εξακριβωθούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην πρόσκρουση και την επακόλουθη πυρκαγιά.

Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει όλα τα πιθανά αίτια, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών για ολισθηρό οδόστρωμα λόγω βροχής, καθώς και την κατάσταση του οχήματος και τις συνθήκες οδήγησης τη στιγμή του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki