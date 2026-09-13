Η «αναζωογονητική ιατρική» στο μικροσκόπιο: Καταγγελίες και αμφιλεγόμενες πρακτικές

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, έχει αναδείξει ένα θολό τοπίο στην Ελλάδα σχετικά με τη λειτουργία δομών και κλινικών που προσφέρουν «εναλλακτικές» υπηρεσίες αναζωογόνησης, αποτοξίνωσης και βελτίωσης της υγείας. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί πλήθος καταγγελιών για «ιατρικά σφάλματα» σε τέτοιες πρακτικές. Ειδικοί εκφράζουν προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα αυτών των θεραπειών, ενώ το κόστος τους μπορεί να αγγίξει αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Το ασαφές πλαίσιο των «εναλλακτικών» θεραπειών

Στη χώρα μας, ένας αμέτρητος αριθμός διαδικτυακών αγγελιών διαφημίζει αμφιλεγόμενες πρακτικές αναγεννητικής ιατρικής. Αυτές περιλαμβάνουν αναγεννητική θεραπεία, ολιστική θεραπεία, ενδοβλέβιες θεραπείες και υπηρεσίες αντιγήρανσης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα αυτών των θεραπειών δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία τους.

Το ζήτημα της λειτουργίας αυτών των δομών και κλινικών έχει έρθει στο προσκήνιο, καθώς η έλλειψη σαφούς πλαισίου δημιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας. Οι υπηρεσίες αυτές, που υπόσχονται αναζωογόνηση και βελτίωση της υγείας, παρουσιάζονται συχνά με τρόπο που εγείρει προβληματισμούς για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.

Ερωτήματα για την αδειοδότηση και τον έλεγχο

Σημαντικά ερωτήματα τίθενται αναφορικά με το αν οι δομές που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένες και ελεγμένες από τις επίσημες αρχές. Πηγές αναφέρουν πως ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές είναι μηδενικός, γεγονός που εντείνει τις ανησίες. Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα του αν διαθέτουν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και τον κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή τέτοιων θεραπειών.

Η απουσία επαρκούς ελέγχου και εποπτείας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις για τους πολίτες που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα υγείας ή αισθητικής. Οι καταγγελίες για ιατρικά σφάλματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο και διαφάνεια στον συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής.

Υψηλό κόστος και αδιαφάνεια στις διαφημίσεις

Το οικονομικό σκέλος των αμφιλεγόμενων αυτών θεραπειών είναι επίσης ένα σοβαρό ζήτημα. Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν ότι το κόστος ορισμένων από αυτές τις θεραπείες μπορεί να ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθιστώντας τες απρόσιτες για πολλούς, αλλά και εγείροντας ερωτήματα για την αναλογία κόστους-αποτελέσματος.

Από έρευνα που πραγματοποίησε το iEidiseis, προέκυψε ότι στις διαδικτυακές αγγελίες για αυτές τις υπηρεσίες σπανίως αναγράφεται το κόστος των θεραπειών. Επιπλέον, σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει φωτογραφική αποτύπωση του χώρου όπου πραγματοποιούνται οι πρακτικές, ενισχύοντας την αδιαφάνεια γύρω από τη λειτουργία αυτών των κλινικών και δομών.

Ποικιλία υποσχέσεων και θεραπευτικών μεθόδων

Οι διαφημίσεις για τις «εναλλακτικές» θεραπείες παρουσιάζουν μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων και υποσχέσεων. Ενδεικτικά, σε αγγελία κλινικής διαφημίζεται μια «επαναστατική θεραπεία αναγέννησης με εξωσώματα», τα οποία είναι προϊόντα που εκκρίνονται από κύτταρα. Αυτή η θεραπεία φέρεται να ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς επούλωσης του δέρματος για βαθιά αναζωογόνηση και λαμπερή επιδερμίδα.

Μια συνήθης υπηρεσία που προσφέρεται από αυτές τις δομές είναι οι «ενέσεις με βλαστοκύτταρα». Σε μια άλλη αγγελία, σημειώνεται πως τα αποτελέσματα από τη χρήση βλαστοκυττάρων για ανάπλαση ιστών προσώπου είναι ορατά μετά τη δεύτερη εβδομάδα και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από άλλες μεθόδους. Οι μικροενέσεις των βλαστοκυττάρων τοποθετούνται στο κάτω μέρος του δέρματος του προσώπου, όπου, σύμφωνα με την αγγελία, «κάνουν το “θαύμα” τους». Άλλη αγγελία αναφέρει πως οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα είναι τόσο αποτελεσματικές που επιτρέπουν την αποφυγή χειρουργικής επέμβασης.

Παράλληλα, προσφέρεται η «σύγχρονη λύση για την αντιγήρανση», η οποία χρησιμοποιεί πλάσμα αίματος. Όπως αναφέρεται, πολλές διαφορετικές κεφαλές βελόνων 24 καρατίων δρουν με απόλυτη ακρίβεια και στοχεύουν κάθε σημάδι γήρανσης, ακόμη και στις πιο απαιτητικές περιοχές, όπως το περίγραμμα των ματιών. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία υπόσχεται ορατά, εντυπωσιακά αποτελέσματα που μπορούν να διαρκέσουν ως και ένα έτος μετά τη θεραπεία, με το κόστος κάθε συνεδρίας να ανέρχεται στα 90 ευρώ. Μια αντίστοιχη «κορυφαία αντιγηραντική θεραπεία» με τη μέθοδο ανόρθωσης χωρίς αιμοληψία πραγματοποιείται και σε άλλη κλινική, η οποία φέρεται να μεγιστοποιεί τα οφέλη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis