Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο άλμα εις μήκος στην πρεμιέρα του Ultimate Championship της World Athletics. Ο Έλληνας αθλητής «πέταξε» στα 8,35 μέτρα στη Βουδαπέστη, εξασφαλίζοντας τον ιστορικό τίτλο. Η επίδοση αυτή του χάρισε το ειδικό τρόπαιο και ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Η κορυφή στη Βουδαπέστη

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι, έχοντας χάσει πρόσφατα τον τίτλο στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, είχε ως στόχο να κλείσει τη σεζόν με την πρώτη θέση στο Ultimate Championship. Αυτόν τον στόχο κατάφερε να τον εκπληρώσει με επιτυχία, αναδεικνυόμενος νικητής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Με το άλμα του στα 8,35 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε την κορυφή, γράφοντας το όνομά του ως ο πρώτος νικητής στο άλμα εις μήκος στην ιστορία του Ultimate Championship. Το επίτευγμα αυτό συνοδεύεται από ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 150.000 δολαρίων.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα άλματα

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Τεντόγλου να σημειώνει 8,16 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την άπνοια, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,35 μέτρα στη δεύτερη προσπάθεια, το οποίο και αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική του επικράτηση.

Μετά τα δύο πρώτα άλματα, οι έξι πρώτοι της κατάταξης είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην τρίτη προσπάθεια. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν ο Τεντόγλου με 8,35μ., ο Σαραμπογιούκοφ με 8,09μ., ο Εχάμερ με 8,07μ., ο Ανβάροφ με 7,94μ., ο Γκέιλ με 7,72μ. και ο Μπαλντέ με 7,70μ. Στην τρίτη του προσπάθεια, ο Έλληνας αθλητής κατέγραψε επίδοση 8,27 μέτρα.

Η τελική φάση και οι αντίπαλοι

Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, οι τέσσερις πρώτοι της κατάταξης μετά την τρίτη προσπάθεια είχαν το δικαίωμα να επιχειρήσουν ένα τέταρτο και τελευταίο άλμα. Σε αυτή τη φάση προκρίθηκαν ο Τεντόγλου με 8,35μ., ο Σαραμπογιούκοφ με 8,17μ., ο Εχάμερ με 8,07μ. και ο Ανβάροφ με 7,94μ.

Στην τέταρτη και τελευταία του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε άκυρο άλμα. Η αγωνία κορυφώθηκε με τις προσπάθειες των υπολοίπων αθλητών. Ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ πραγματοποίησε άλμα στα 8,34 μέτρα, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Ο Σίμον Εχάμερ και ο Ανβάρ Ανβάροφ είχαν άκυρες προσπάθειες στο τέταρτο άλμα τους.

Ιστορική πρωτιά και οι διακρίσεις

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προσπαθειών, ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε ο πρώτος νικητής στο άλμα εις μήκος στην ιστορία του Ultimate Championship της World Athletics. Η δεύτερη θέση κατελήφθη από τον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος με το άλμα του στα 8,34μ. στην τέταρτη προσπάθεια εξασφάλισε τη θέση αυτή.

Την τρίτη θέση στην τελική κατάταξη κατέλαβε ο Σιμόν Εχάμερ με επίδοση 8,07 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ήδη «χρυσός» Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι, πρόσθεσε έτσι έναν ακόμη σημαντικό τίτλο στην πλούσια συλλογή του, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis