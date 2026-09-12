Μέση Ανατολή: Οι Χούθι απέκτησαν τον έλεγχο κρίσιμου στενού, ανατρέποντας τα σχέδια των ΗΠΑ

Η αιφνιδιαστική επικράτηση των Χούθι στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έχει ανατρέψει άρδην τους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξέλιξη αυτή δίνει στον Άξονα της Αντίστασης τον έλεγχο κρίσιμων πετρελαϊκών οδών, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η ανατροπή στην Υεμένη και οι αμερικανικοί σχεδιασμοί

Ενώ οι ΗΠΑ επένδυαν στην υπόθεση ότι η στρατιωτική πίεση στο Ιράν θα έκαμπτε τις αντιστάσεις της Τεχεράνης, οι ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Υεμένης έχουν ανατρέψει τους αρχικούς σχεδιασμούς της Ουάσινγκτον. Η αιφνιδιαστική επικράτηση των Χούθι στα θαλάσσια περάσματα της Ερυθράς Θάλασσας αποτελεί ένα γεγονός με ευρύτερες επιπτώσεις.

Η εξέλιξη αυτή δεν φανερώνει μόνο μια βαθιά έλλειψη στρατηγικής από την πλευρά του Λευκού Οίκου, αλλά ταυτόχρονα απογυμνώνει τις αδυναμίες των συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο. Ως αποτέλεσμα, οι περιφερειακές ισορροπίες μετατρέπονται πλέον σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξίσωση, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις και η διάψευση

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πόλεμος με το Ιράν φαινόταν να κλίνει ελαφρώς υπέρ των Αμερικανών, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic. Οι Χούθι, η πολιτοφυλακή της Υεμένης που αποτελεί τον πιο ισχυρό εναπομείναντα σύμμαχο της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, δέχονταν ισχυρές πιέσεις από τους τοπικούς τους αντιπάλους.

Παράλληλα, η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας τους σφυροκοπούσε με αεροπορικές επιδρομές. Ο πρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης είχε προχωρήσει μάλιστα σε μια θριαμβευτική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι οι λανθασμένοι υπολογισμοί των Χούθι «θα ανοίξουν την πόρτα για την πλήρη κατάρρευσή τους». Με τους συμμάχους τους τραυματισμένους, η ηγεσία του Ιράν θα είχε έναν ακόμη λόγο να υποχωρήσει και να αποδεχθεί τους όρους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κατάληψη του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Ωστόσο, αυτές οι αυταπάτες διαλύθηκαν σαν καπνός με τις πρόσφατες εξελίξεις. Οι δυνάμεις των Χούθι διέσπασαν τις αμυντικές γραμμές των αντιπάλων τους, επιτυγχάνοντας μια σημαντική στρατιωτική επιτυχία.

Συγκεκριμένα, οι Χούθι κατέλαβαν τις πόλεις και τα νησιά που βρίσκονται γύρω από το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Το εν λόγω στενό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο, γεγονός που καθιστά την κατάληψή του ιδιαίτερα κρίσιμη για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Η νέα πραγματικότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ

Αυτή η απώλεια, σύμφωνα με το The Atlantic, αφήνει τον Ντόναλντ Τραμπ αντιμέτωπο με μια πικρή έκπληξη. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος ελπίζει να ανακτήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, βλέπει τώρα τους αντιπάλους του να ελέγχουν και τα δύο κρίσιμα στενά της Μέσης Ανατολής.

Από αυτά τα δύο στρατηγικής σημασίας περάσματα, δηλαδή το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και τα Στενά του Ορμούζ, διέρχεται καθημερινά συνολικά το ένα τρίτο των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου. Ο έλεγχος αυτών των σημείων προσδίδει σημαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

Η ισχύς του «Άξονα της Αντίστασης» και οι αδυναμίες των συμμάχων

Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια σκληρή πραγματικότητα στην περιοχή. Παρά τα πλήγματα που υπέστη ο «Άξονας της Αντίστασης» του Ιράν τα τελευταία δύο χρόνια, οι δυνάμεις του διατηρούν έναν ιδεολογικό ζήλο και μια συνοχή που τους επιτρέπει να αντεπεξέρχονται στις πιέσεις.

Αντίθετα, αυτή η συνοχή λείπει παντελώς από την άλλη πλευρά. Η αποτυχία των κρατών του Κόλπου να συνεργαστούν αποτελεσματικά κατά των Χούθι υπήρξε καταστροφική, αντανακλώντας την αντίστοιχη αδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ να διαμορφώσει μια αξιόπιστη ή συντονισμένη στρατηγική κατά του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Enikos