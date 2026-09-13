Τα exit poll στη Σουηδία δίνουν προβάδισμα στην κεντροαριστερά

Ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στη Σουηδία φαίνεται να προηγείται στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τα exit poll. Οι δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων μεταδόθηκαν από δύο μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, προσφέροντας μια αρχική εικόνα των προτιμήσεων των Σουηδών ψηφοφόρων.

Τα πρώτα ποσοστά από τα exit poll

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε το τηλεοπτικό κανάλι TV4, το οποίο επικαλείται τα ευρήματα δημοσκόπησης της εταιρείας Novus, το κεντροαριστερό μπλοκ καταγράφει ένα σαφές προβάδισμα. Συγκεκριμένα, οι κεντροαριστερές δυνάμεις συγκεντρώνουν ποσοστό 51,3% των ψήφων, ενώ τα συντηρητικά κόμματα ακολουθούν με ποσοστό 47%.

Ανάλογα ποσοστά προκύπτουν και από τη δημοσκόπηση που διεξήγαγε η δημόσια ραδιοτηλεόραση SVT. Σύμφωνα με τα δικά της στοιχεία, η κεντροαριστερά λαμβάνει επίσης 51,3% των ψήφων, διατηρώντας το προβάδισμα, ενώ η δεξιά παράταξη συγκεντρώνει 46,8%. Τα αποτελέσματα αυτά, αν και προκαταρκτικά, υποδεικνύουν μια επικράτηση του κεντροαριστερού συνασπισμού στις εκλογές.

Η πορεία των κομμάτων και οι μεταβολές

Πιο αναλυτικά, η δημοσκόπηση της SVT παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την επίδοση των επιμέρους κομμάτων. Οι Σοσιαλδημοκράτες, με επικεφαλής την πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον, προβλέπεται να συγκεντρώσουν ποσοστό της τάξης του 28,4%. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει μια πτώση σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2022, όταν το κόμμα είχε λάβει 30,3% των ψήφων.

Παράλληλα, το ακροδεξιό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών εμφανίζει επίσης σημαντική υποχώρηση στην εκλογική του δύναμη, φτάνοντας στο 17,2% των ψήφων. Στις εκλογές του 2022, το ίδιο κόμμα είχε καταγράψει ποσοστό 20,5%. Στον αντίποδα, οι Φιλελεύθεροι αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο του 4% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας την εκπροσώπησή τους.

Η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων

Οι κάλπες σε όλη τη Σουηδία έκλεισαν στις 21.00, ώρα Ελλάδος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την έναρξη της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ωρών, καθώς τα επίσημα αποτελέσματα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά από τις αρμόδιες αρχές.

Τα exit poll, αν και προσφέρουν μια πρώτη εκτίμηση και μια γενική κατεύθυνση του εκλογικού αποτελέσματος, δεν αποτελούν τα τελικά και επίσημα στοιχεία. Η τελική διαμόρφωση της σύνθεσης του κοινοβουλίου και η κατανομή των εδρών θα καθοριστούν πλήρως μόνο μετά την ολοκλήρωση της επίσημης καταμέτρησης όλων των ψήφων που έχουν δοθεί από τους πολίτες.

Η ιστορική αξιοπιστία των exit poll

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, παρά τον ενδεικτικό τους χαρακτήρα, τα exit poll στη Σουηδία δεν έχουν αποδειχθεί πάντα απόλυτα ακριβή στις τελικές τους προβλέψεις. Η ιστορία των σουηδικών εκλογών έχει καταγράψει περιπτώσεις όπου οι αρχικές εκτιμήσεις διαφοροποιήθηκαν σημαντικά από τα τελικά επίσημα αποτελέσματα, προσδίδοντας μια νότα επιφύλαξης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αστοχίας αποτελούν οι εκλογές του 2022. Τότε, μια δημοσκόπηση στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων είχε αρχικά δείξει ότι το μπλοκ της Μαγκνταλένα Άντερσον θα κέρδιζε την πλειοψηφία των εδρών. Ωστόσο, τα επίσημα αποτελέσματα ανέδειξαν τελικά νικητή τον δεξιό συνασπισμό, με επικεφαλής τον νυν πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Αυτό το ιστορικό προηγούμενο υπενθυμίζει την ανάγκη αναμονής των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων για την πλήρη και αδιαμφισβήτητη εικόνα του εκλογικού τοπίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis