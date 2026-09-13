Η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για 5.000 δολάρια στους Αμερικανούς και οι αντιδράσεις

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μια εξωφρενική υπόσχεση προς τους Αμερικανούς πολίτες, δηλώνοντας ότι θα καταβληθούν 5.000 δολάρια σε κάθε έναν, εάν οι Ρεπουμπλικανοί αναδειχθούν νικητές στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές. Η ανακοίνωση αυτή, η οποία έγινε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας του Τέξας, προκάλεσε έντονες συζητήσεις και ποικίλες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος.

Η αμφιλεγόμενη υπόσχεση του πρώην προέδρου

Η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για την καταβολή 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση της νίκης των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, χαρακτηρίστηκε από αναλυτές ως μια κίνηση που ευτελίζει την αμερικανική δημοκρατία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η ενέργεια αυτή υποδηλώνει έναν «πανικό της ήττας» εκ μέρους του πρώην προέδρου.

Ακόμη και με βάση τα δικά του αντισυμβατικά πρότυπα, η συγκεκριμένη υπόσχεση θεωρήθηκε παράξενη, όπως σημειώνει το BBC. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για την τάση του να μην τηρεί τους συνήθεις κανόνες της πολιτικής προεκλογικής εκστρατείας, ωστόσο η πρόταση αυτή ξεπέρασε, για πολλούς, τα συνηθισμένα όρια.

Η ανακοίνωση στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών

Η τεράστια αυτή υπόσχεση για καταβολή χρημάτων δεν αποτέλεσε το βασικό θέμα της κεντρικής ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ την πρώτη νύχτα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές, την Τετάρτη. Ο πρώην πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτήν περίπου μία ώρα μετά την έναρξη της μακροσκελούς ομιλίας του.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης συνέπεσε με τη στιγμή που η προσοχή του κοινού άρχιζε να μειώνεται. Παρά την καθυστερημένη αναφορά, η ίδια η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους υποστηρικτές του που βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας του Τέξας.

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια σχετικά με το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η υπόσχεση, το συνολικό ύψος της οποίας εκτιμάται ότι ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Επίσης, δεν διευκρινίστηκε ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα διανεμηθούν τα χρήματα στους Αμερικανούς πολίτες.

Όταν ζητήθηκαν περισσότερες πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, η απάντηση που δόθηκε σε ανακοίνωσή του ήταν ότι «η ανακοίνωση αποτελεί την τελευταία απόδειξη ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει αυτό που οι αποκαλούμενοι “ειδικοί” λένε ότι δεν μπορεί να γίνει: φέρνει αποτελέσματα για τον αμερικανικό λαό». Ωστόσο, ούτε ο Λευκός Οίκος παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου.

Οι αντιδράσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ρεπουμπλικανοί που δίνουν μάχες σε οριακές εκλογικές περιφέρειες στις εκλογές του Νοεμβρίου, και οι οποίοι χρειάζεται να κερδίσουν τους επιφυλακτικούς ψηφοφόρους που μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, συμπεριλαμβανομένων μετριοπαθών Ρεπουμπλικανών και ανεξάρτητων, σε μεγάλο βαθμό απείχαν από την εκδήλωση.

Πολλοί από τους Ρεπουμπλικανούς συναδέλφους του Τραμπ εμφανίστηκαν ξεκάθαρα αιφνιδιασμένοι από την υπόσχεση. Ενώ κάποιοι χαιρέτισαν την ανακοίνωση, οι Ρεπουμπλικανοί που ασκούν μεγαλύτερη κριτική στον Τραμπ έσπευσαν να την καταδικάσουν. Ιδιαίτερα καυστική ήταν η αντίδραση συντηρητικών που είχαν συγκρουστεί στο παρελθόν με τον Τραμπ, ειδικά για το γεγονός ότι το ομοσπονδιακό χρέος συνέχιζε να διογκώνεται κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Η κριτική του Τόμας Μάσι

Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που εξέφρασαν την αντίθεσή τους ήταν ο Τόμας Μάσι, βουλευτής από το Κεντάκι. Ο Μάσι είχε χάσει τις προκριματικές εκλογές του κόμματός του νωρίτερα φέτος, μετά την κριτική που είχε ασκήσει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Τόμας Μάσι δήλωσε: «Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, με προσβάλλει η ιδέα ότι η ψήφος μου τον Νοέμβριο θα μπορούσε να αγοραστεί για 5.000 δολάρια. Για να μην αναφέρω τον πληθωρισμό που θα προκαλούσε αυτό. Αν τα λάβουμε όλα υπόψη, δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση να δεχτώ ούτε μία δεκάρα λιγότερη από 10.000 δολάρια».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis