Τραμπ: Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Κυριακή την πεποίθησή του ότι η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει σημαντικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πόλεμο με το Ιράν, εκτιμώντας ότι θα ολοκληρωθεί φέτος, πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Προβλέψεις για την τιμή της βενζίνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε για μία ακόμη φορά την πεποίθησή του σχετικά με την πορεία των τιμών της βενζίνης. Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αναμένει πως η τιμή της βενζίνης «θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος».

Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο του ανοιχτού πρωταθλήματος γκολφ της Ιρλανδίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε και μίλησε για διάφορα θέματα επικαιρότητας. Η σταθερή του θέση για την πτώση των τιμών των καυσίμων αποτελεί ένα από τα σημεία που επανέρχεται συχνά στις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Οι εκτιμήσεις για τον πόλεμο με το Ιράν

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λάβει τέλος εντός του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ολοκλήρωση των εχθροπραξιών είναι πιθανόν να συμβεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά -ίσως πριν- αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει για το τέλος της σύγκρουσης. Οι δηλώσεις αυτές δίνουν μια εικόνα των προσδοκιών του για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Οι προσπάθειες για συμφωνία και η στάση των ΗΠΑ

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης ότι το Ιράν επιθυμεί έντονα την επίτευξη μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι ιρανικές αρχές «τηλεφωνούν συνεχώς» εκφράζοντας την επιθυμία τους για διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση την επίτευξη μιας «σωστής συμφωνίας».

«Επιθυμούν να κάνουν μία συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν θα κάνω μία συμφωνία που δεν θα είναι καλή», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας την αποφασιστικότητά του να μην αποδεχθεί όρους που δεν θεωρεί συμφέροντες για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η θέση αυτή καθορίζει το πλαίσιο των πιθανών μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Το ενδεχόμενο παραμονής στο Ιράν για το πετρέλαιο

Σε μια άλλη σημαντική δήλωση, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στο Ιράν με σκοπό να κρατήσουν το πετρέλαιο. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, παρέθεσε ως παράδειγμα την περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου οι ΗΠΑ έχουν επίσης εμπλακεί σε ζητήματα που αφορούν τους ενεργειακούς πόρους.

Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια στρατηγική που συνδέει την παρουσία των ΗΠΑ σε ξένες χώρες με τον έλεγχο των φυσικών τους πόρων, ιδίως του πετρελαίου. Η αναφορά στη Βενεζουέλα λειτουργεί ως προηγούμενο για την πιθανή εφαρμογή παρόμοιων πολιτικών και στο Ιράν.

Μήνυμα στον πρόεδρο της Ουκρανίας

Τέλος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχεύει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Η συγκεκριμένη απαίτηση διατυπώθηκε σήμερα, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις δημόσιες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου σε διεθνή ζητήματα.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, αποκαλύπτοντας την επικοινωνία του με τον Ουκρανό ηγέτη. Πρόσθεσε με έμφαση: «Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου». Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός στην οδηγία του, δηλώνοντας: «Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis