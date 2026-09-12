Ο Παναιτωλικός με Μεχία στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Αγρινίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η αποστολή της ομάδας έχει οριστικοποιηθεί, με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου να βλέπει τον Ματέο Μεχία να επιστρέφει στη διάθεσή του, γεγονός που προσφέρει επιπλέον επιλογές στην επιθετική γραμμή. Αντίθετα, ο Λάμπρος Σμυρλής δεν είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος και παραμένει εκτός πλάνων.

Η προετοιμασία και ο αγώνας στο ΟΑΚΑ

Οι ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού ολοκλήρωσαν τις τελευταίες προπονήσεις τους, προετοιμαζόμενοι για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, βρίσκει τις δύο ομάδες να μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση.

Το γήπεδο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τη μάχη των δύο «συγκατοίκων» στην κορυφή, με την παρουσία φιλάθλων να είναι δεδομένη. Περίπου 600 φίλοι των Αγρινιωτών αναμένεται να δώσουν το παρών στις εξέδρες, στηρίζοντας την ομάδα τους σε αυτή την απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία.

Η επιστροφή του Ματέο Μεχία

Ένα από τα πιο ευχάριστα νέα για τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου είναι η επανένταξη του Ματέο Μεχία στην αποστολή της ομάδας. Ο Κολομβιανός φορ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό επιθετικό εργαλείο, είναι πλέον στη διάθεσή του τεχνικού επιτελείου και μπορεί να υπολογίζεται για τον αγώνα.

Ο Μεχία είχε αναγκαστεί να απουσιάσει από το προηγούμενο παιχνίδι του Παναιτωλικού, αυτό με τον Λεβαδειακό, λόγω ενός χτυπήματος που είχε δεχθεί σε προπόνηση. Ωστόσο, ο παίκτης κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του και να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα, προσφέροντας μια επιπλέον λύση στην επίθεση.

Η απουσία του Λάμπρου Σμυρλή

Από την άλλη πλευρά, ο Λάμπρος Σμυρλής εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικών πλάνων για τον Παναιτωλικό. Ο παίκτης δεν έχει ακόμα ανακτήσει την πλήρη ετοιμότητά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Η απουσία του Σμυρλή συνεχίζει να αποτελεί δεδομένο για την ομάδα του Αγρινίου, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν έχει ακόμα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης που απαιτείται για να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού

Το τεχνικό επιτελείο του Παναιτωλικού έχει καταρτίσει την πλήρη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Η αποστολή περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις παίκτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά, στην αποστολή του Παναιτωλικού για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Αυτή η σύνθεση προσφέρει στον Γιάννη Αναστασίου ένα ευρύ φάσμα επιλογών, προκειμένου να διαχειριστεί τις ανάγκες του αγώνα και να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα απέναντι στον «πράσινο» αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta