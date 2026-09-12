Η ΑΕΛ πήρε την πρώτη νίκη στη Super League 2, επικρατώντας της Ζακύνθου

Την πρώτη της νίκη για το φετινό πρωτάθλημα της Super League 2 πανηγύρισε η ΑΕΛ, η οποία επικράτησε δύσκολα με 1-0 της Ζακύνθου στη Λάρισα. Το καθοριστικό τέρμα που χάρισε τους τρεις βαθμούς στους «βυσσινί» σημειώθηκε από τον Μακρή με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αλλάξουν το τελικό αποτέλεσμα.

Το γκολ και η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΛ να δείχνει διάθεση να επιβάλλει τον ρυθμό της από νωρίς. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς μόλις στο 8ο λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μακρής, ο οποίος ήταν εύστοχος, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και δίνοντας προβάδισμα 1-0 στην ομάδα του. Αυτό το γκολ αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην ΑΕΛ το πρώτο της «τρίποντο» για τη φετινή σεζόν.

Παρά το γρήγορο προβάδισμα, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ζάκυνθος προσπάθησε να απαντήσει, αλλά οι προσπάθειές της δεν ήταν αρκετές για να απειλήσουν σοβαρά την εστία του Βενετικίδη.

Οι χαμένες ευκαιρίες της Ζακύνθου στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ζάκυνθος αντέδραξε και ανέβασε την απόδοσή της, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση. Μόλις στο 47ο λεπτό, ο Κάτσε επιχείρησε ένα σουτ που κατέληξε στο δοκάρι, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Δύο λεπτά αργότερα, στο 49ο λεπτό, η Ζάκυνθος άγγιξε ξανά το γκολ, με το πλασέ του Γυφτομήτρου να αποκρούεται σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα Βενετικίδη.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν επικίνδυνες στιγμές. Στο 57ο λεπτό, ο Κουάδρα δοκίμασε ένα σουτ που πέρασε άουτ, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία τους σημειώθηκε στο 73ο λεπτό. Σε αυτή τη φάση, ο Νέιρα ανέλαβε την εκτέλεση ενός πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βενετικίδη, ο οποίος απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν για την ομάδα του. Τελικά, το 1-0 παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για την ΑΕΛ, η οποία αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Οφρυδόπουλου, η αρχική ενδεκάδα αποτελούνταν από τους: Βενετικίδη, Σάκιτς, Μπούση, Καραγιαννίδη (65′ Τσελεπίδης), Ρισβάνη, Τσιγγάρα, Αλμπάνη (58′ Νίτσος), Αντράντα (66′ Νταμιάν Σίλβα), Καμπετσή (78′ Παπαγεωργίου), Νοικοκυράκη (78′ Πάρρας) και Μακρή.

Από την πλευρά της Ζακύνθου, με προπονητή τον Αμανατίδη, αγωνίστηκαν οι: Τσόγκας, Στίκας, Γυφτομήτρος, Πεταυράκης, Ζοάο Μάριο (77′ Χατζηδημητρίου), Πέρειρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός (81′ Νάτσος), Νέιρα και Κουάντρα.

Η βαθμολογία και το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η ΑΕΛ έφτασε τους 4 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League 2, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Η Ζάκυνθος παρέμεινε στον 1 βαθμό, όσους έχουν επίσης ο Πανθρακικός, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Ολυμπιακός Β', ο ΠΑΟΚ Β' και η Ελλάς Σύρου. Στην κορυφή βρίσκεται το Μαρκό με 6 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος ακολουθεί με 3 βαθμούς, όπως και η Athens Kallithea.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR στις 17:00, Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος στις 17:00 και Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας στις 17:30. Επίσης, έχουν προγραμματιστεί οι αγώνες Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς στις 16:00 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β' στις 17:00.

Με πληροφορίες από: Gazzetta