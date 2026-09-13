Συναγερμός σε τρένο με Μπόρις Τζόνσον και Ευρωπαίους αξιωματούχους μετά από επίθεση drone

Συναγερμός προκλήθηκε σε αμαξοστοιχία που μετέφερε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού από το Κίεβο προς την Πολωνία. Το περιστατικό έλαβε χώρα τη νύχτα της 12ης προς 13η Σεπτεμβρίου, όταν καταγράφηκε δραστηριότητα ρωσικών drones κοντά στα πολωνικά σύνορα. Οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν και απομακρύνθηκαν προσωρινά από το τρένο, ενώ λίγο αργότερα δόθηκε σήμα λήξης του συναγερμού.

Συναγερμός εν μέσω ταξιδιού

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη νύχτα της 12ης προς 13η Σεπτεμβρίου, όταν το τρένο, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Κίεβο, κατευθυνόταν προς την Πολωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 05:00 το πρωί η αμαξοστοιχία αναγκάστηκε να σταματήσει κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Η διακοπή του δρομολογίου οφειλόταν σε καταγραφή δραστηριότητας ρωσικών drones στην ευρύτερη περιοχή. Για λόγους ασφαλείας, το προσωπικό του τρένου ειδοποίησε τους επιβάτες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν προσωρινά από τις θέσεις τους. Ο συναγερμός έληξε λίγο αργότερα, καθώς δεν εντοπίστηκαν επιπλέον drones.

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στο τρένο

Στην ειδική αμαξοστοιχία επέβαιναν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, καθώς και ο Γκίντερ Ζάουτερ, ο οποίος είναι ένας από τους στενότερους συμβούλους ασφαλείας του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Εκτός από τους προαναφερθέντες, στο τρένο βρίσκονταν και άλλοι σύμβουλοι ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και εκπρόσωποι της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η λίστα των επιβατών περιελάμβανε επίσης μέλη της γερμανικής Bundestag, διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής των Πρασίνων, Ρόμπιν Βάγκενερ.

Επίθεση σε άλλο τρένο στην ίδια γραμμή

Η απόφαση για την εκκένωση του τρένου με τους αξιωματούχους ελήφθη μετά από μια επίθεση που είχε προηγηθεί σε μια άλλη αμαξοστοιχία. Το δεύτερο αυτό τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο προς τη Βαρσοβία και κινούνταν στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Ukrzaliznytsia, ένα drone έπληξε τη μηχανή του τρένου που βρισκόταν πίσω. Ευτυχώς, από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το τρένο που δέχτηκε το χτύπημα βρισκόταν μόλις δύο χιλιόμετρα πίσω από την αμαξοστοιχία στην οποία επέβαιναν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κινούμενο στην ίδια ακριβώς διαδρομή.

Ο σκοπός της αποστολής στο Κίεβο

Ο Γκίντερ Ζάουτερ, μαζί με τους συμβούλους ασφαλείας από τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και τους εκπροσώπους της ουκρανικής κυβέρνησης, βρίσκονταν στο Κίεβο για μια σημαντική αποστολή. Το αντικείμενο της αποστολής τους ήταν η διερεύνηση των πιθανοτήτων έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Την επόμενη ημέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες στην αποστολή έλαβαν μέρος στη διεθνή διάσκεψη YES, η οποία επικεντρωνόταν σε θέματα ασφάλειας. Η παρουσία τόσων υψηλόβαθμων προσώπων υπογραμμίζει τη σημασία των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Αντιδράσεις και δηλώσεις

Ο βουλευτής των Πρασίνων, Ρόμπιν Βάγκενερ, ο οποίος ήταν επίσης επιβάτης στην ειδική αμαξοστοιχία, καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις. Χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ως «τυφλή τρομοκρατία» που στρέφεται κατά του ουκρανικού άμαχου πληθυσμού.

Ο Βάγκενερ υποστήριξε επιπλέον ότι οι επιθέσεις αποτελούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου. Δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία προκαλεί τους υποστηρικτές της Ουκρανίας και ότι η κατάσταση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις των συμβάντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki