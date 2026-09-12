Ο Βισέντε Ταμπόρδα στο στόχαστρο της εθνικής Ιταλίας

Ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο 25χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται στο επίκεντρο ιταλικού δημοσιεύματος. Το δημοσίευμα τον φέρει ως μία πιθανή επιλογή για την εθνική ομάδα της Ιταλίας, καθώς ο παίκτης διαθέτει και ιταλική υπηκοότητα. Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του στα ευρωπαϊκά γήπεδα έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον του επιτελείου του Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος επιδιώκει την αναγέννηση της «σκουάντρα ατζούρα».

Το ενδιαφέρον της Ιταλίας για νέους παίκτες

Η εθνική ομάδα της Ιταλίας, μετά την απουσία της από ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο, βρίσκεται σε μία περίοδο ανασυγκρότησης και αναγέννησης. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ρομπέρτο Μαντσίνι, η ομάδα προσπαθεί να βρει νέους δρόμους και να εντάξει φρέσκα ταλέντα στο δυναμικό της. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει την αναζήτηση παικτών με ιταλικό διαβατήριο σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ιταλικό μέσο tuttomercato web, η ομοσπονδία της γειτονικής χώρας αναζητά ενεργά ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εθνική ομάδα. Το επιτελείο του Μαντσίνι επικεντρώνεται σε ανερχόμενους παίκτες, όχι μόνο από τη Serie A, αλλά και από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την ιταλική υπηκοότητα να αποτελεί βασικό κριτήριο.

Η ιταλική υπηκοότητα και η θετική ανταπόκριση του Ταμπόρδα

Μεταξύ των παικτών που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν τραβήξει την προσοχή, συγκαταλέγεται και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός διαθέτει ιταλική υπηκοότητα, καθώς έχει ρίζες από την Ιταλία, καθιστώντας τον έτσι επιλέξιμο για κλήση στην εθνική ομάδα της χώρας. Η περίπτωση του Ταμπόρδα θυμίζει άλλες παρόμοιες, όπως αυτή του Ρετέγκι, ο οποίος επίσης κλήθηκε στην εθνική Ιταλίας έχοντας ιταλικό διαβατήριο.

Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει πως ο Βισέντε Ταμπόρδα φέρεται να έχει δώσει ήδη τη συγκατάθεσή του για την πιθανότητα να αγωνιστεί με την εθνική Ιταλίας. Αυτή η θετική ανταπόκριση από τον ίδιο τον παίκτη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πιθανή ένταξή του στα πλάνα του Ρομπέρτο Μαντσίνι για το μέλλον της «σκουάντρα ατζούρα».

Η πορεία του Ταμπόρδα στην Αργεντινή και την Ευρώπη

Πριν την άφιξή του στην Ευρώπη, ο Βισέντε Ταμπόρδα είχε μία αξιόλογη πορεία στα γήπεδα της Αργεντινής. Υπήρξε παίκτης της φημισμένης Μπόκα Τζούνιορς, ενός από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Η παρουσία του εκεί του προσέφερε πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου.

Επιπλέον, ο Ταμπόρδα ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Πλατένσε το 2025, μία επιτυχία που ανέδειξε περαιτέρω τις ικανότητές του. Μετά την επιτυχημένη του θητεία στην Αργεντινή, ο μεσοεπιθετικός μετακόμισε στην Ευρώπη, όπου και συνεχίζει να επιδεικνύει σταθερή πρόοδο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον

Οι αγωνιστικοί αριθμοί του Βισέντε Ταμπόρδα είναι αυτοί που έχουν τραβήξει την προσοχή του επιτελείου της εθνικής Ιταλίας και έχουν οδηγήσει στο ενδεχόμενο κλήσης του. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 25χρονος μεσοεπιθετικός είχε μία παραγωγική χρονιά, καταγράφοντας 6 γκολ και 3 ασίστ σε συνολικά 21 αναμετρήσεις. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ικανότητά του να συνεισφέρει σημαντικά στο σκοράρισμα και τη δημιουργία φάσεων για την ομάδα του.

Η θετική του πορεία συνεχίζεται και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Μέχρι στιγμής, ο Ταμπόρδα έχει σημειώσει 3 γκολ και έχει μοιράσει 2 ασίστ σε μόλις 9 παιχνίδια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του απόδοση και την αποτελεσματικότητά του στο γήπεδο. Αυτοί οι αριθμοί, σε συνδυασμό με την ιταλική του υπηκοότητα, τον καθιστούν έναν σοβαρό υποψήφιο για τα μελλοντικά πλάνα της «σκουάντρα ατζούρα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta