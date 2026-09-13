Οι δηλώσεις Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν, την Ουκρανία και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία σειρά δηλώσεων που αφορούν διεθνή ζητήματα, εκφράζοντας τις εκτιμήσεις του για την έκβαση του πολέμου με το Ιράν. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τοποθετήθηκε και για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας τη σημασία της αμερικανικής πρωτοπορίας.

Εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν και οι τιμές της βενζίνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως αναμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, αυτό θα μπορούσε να συμβεί πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο. Η εξέλιξη αυτή, όπως εκτίμησε, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά -ίσως πριν- αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, μιλώντας στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν επιθυμεί έντονα μία συμφωνία και τηλεφωνεί συνεχώς, αλλά ο ίδιος δεν πρόκειται να συνάψει μία συμφωνία που δεν θα είναι επωφελής.

Το μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Η συγκεκριμένη έκκληση έγινε σήμερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και αποτελεί ένα από τα σημεία που απασχόλησαν τις τοποθετήσεις του Αμερικανού πολιτικού.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Επανέλαβε την εντολή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το καύσιμο πετρέλαιο στη Ρωσία».

Ηγεσία στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας την άποψη ότι «πολύ αρνητικές δυνάμεις» προβάλλουν ζητήματα σχετικά με αυτήν, τα οποία δεν πρόκειται να συμβούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε την επιθυμία του να διασφαλίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν την ηγετική τους θέση σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για το μέλλον.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και ειλικρινά θέλω να το διατηρήσω αυτό, επειδή όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη νικάει», δήλωσε ο Τραμπ. Η τοποθέτησή του αυτή έγινε όταν ρωτήθηκε αν ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξή του ή να ρυθμιστεί κανονιστικά ακόμα περισσότερο.

Ρύθμιση και προστατευτικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Σχετικά με την πιθανή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τραμπ ανέφερε ότι θα μπορούσε να τεθεί ένα «προστατευτικό πλαίσιο». Δήλωσε ότι είναι δυνατόν να ακολουθηθεί είτε η μία είτε η άλλη προσέγγιση, δηλαδή είτε η επιβράδυνση της ανάπτυξης είτε η ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης.

Ωστόσο, εξέπρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε πολλές αρνητικές δυνάμεις που ανεβάζουν το θέμα και δεν θα έπρεπε να το κάνουν, ενώ φέρνουν ζητήματα που δεν θα συμβούν». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την ανησυχία του για την υπερβολική εστίαση σε αρνητικά σενάρια που, κατά την άποψή του, δεν είναι ρεαλιστικά.

Με πληροφορίες από: Reader