Ο Κωνσταντής Τζολάκης δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Premier League από τον Μόργκαν Ρότζερς της Τσέλσι

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο Έλληνας τερματοφύλακας της Χαλ, δέχθηκε το πρώτο του γκολ στην Premier League κατά τη διάρκεια του αγώνα στην έδρα της Τσέλσι. Το μοιραίο συνέβη στο ιστορικό «Στάμφορντ Μπριτζ», όταν ο Μόργκαν Ρότζερς κατάφερε να νικήσει τον Τζολάκη μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το γκολ σηματοδότησε το τέλος ενός αξιοσημείωτου σερί του Έλληνα πορτιέρο, ο οποίος είχε διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στις προηγούμενες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Το εντυπωσιακό αήττητο σερί του Τζολάκη

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε καταφέρει να κρατήσει την εστία της Χαλ χωρίς να δεχθεί γκολ για τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Premier League. Η επίδοση αυτή τον καθιστούσε τον μοναδικό τερματοφύλακα σε ολόκληρο το πρωτάθλημα που μπορούσε να υπερηφανεύεται ότι δεν είχε δει ακόμα την εστία του να παραβιάζεται.

Μέχρι και την 4η αγωνιστική, ο Έλληνας γκολκίπερ διατηρούσε ένα εντυπωσιακό μηδέν παθητικό, προσελκύοντας τα βλέμματα της αθλητικής κοινότητας. Κάποια στιγμή, ωστόσο, το ρεκόρ του θα έφτανε στο τέλος του, και τελικά το μοιραίο έγινε στο παιχνίδι εναντίον της Τσέλσι.

Η αναμέτρηση στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και το μοιραίο 7ο λεπτό

Το πρώτο γκολ που δέχθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Αγγλία ήρθε στο ματς εναντίον της Τσέλσι. Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα των «μπλε», το «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου και σημειώθηκε η πρώτη παραβίαση της εστίας του Έλληνα τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα Τσέλσι – Χαλ, η άμυνα της Χαλ λύγισε. Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής και κατάφερε να σκοράρει, ανοίγοντας το σκορ για την Τσέλσι και διαμορφώνοντας το 1-0.

Ο Μόργκαν Ρότζερς, ο πρώτος που τον νίκησε στην Premier League

Ο Μόργκαν Ρότζερς υποδέχθηκε τη μπάλα στην περιοχή και με ένα άπιαστο σουτ νίκησε τον Κωνσταντή Τζολάκη. Το γκολ αυτό διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων και έγραψε ιστορία, καθώς ο Ρότζερς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει να νικήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα στην Premier League.

Η εκτέλεση του Ρότζερς ήταν στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον Έλληνα γκολκίπερ. Έτσι, ο παίκτης της Τσέλσι κατέγραψε το όνομά του ως ο πρώτος που παραβιάζει την εστία του Τζολάκη στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και της Χαλ γενικότερα.

Το πρώτο γκολ που δέχθηκε η Χαλ στη φετινή Premier League

Εκτός από το προσωπικό ρεκόρ του Κωνσταντή Τζολάκη, το γκολ του Μόργκαν Ρότζερς είχε σημασία και για την ομάδα της Χαλ. Συγκεκριμένα, αυτό ήταν το πρώτο τέρμα που δέχθηκε η Χαλ σε ολόκληρη τη φετινή σεζόν της Premier League, μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η ομάδα είχε διατηρήσει ανέπαφη την εστία της στις προηγούμενες αναμετρήσεις, γεγονός που υπογράμμιζε την αμυντική της λειτουργία και την παρουσία του Έλληνα τερματοφύλακα. Το γκολ της Τσέλσι τερμάτισε αυτό το εντυπωσιακό σερί τόσο για τον Τζολάκη όσο και για την αμυντική επίδοση της Χαλ στο φετινό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta