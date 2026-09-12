Ο Κωνσταντής Τζολάκης δέχτηκε το πρώτο γκολ στην Premier League μετά από 277 λεπτά

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο διεθνής τερματοφύλακας της Χαλ, δέχτηκε το πρώτο του γκολ στην Premier League. Η εστία του παραβιάστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στην Τσέλσι, στο Στάμφορντ Μπριτζ. Το απίθανο σερί του 23χρονου γκολκίπερ, που είχε κρατήσει το μηδέν για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές, διακόπηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Το τέλος ενός εντυπωσιακού σερί

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε καταφέρει να διατηρήσει την εστία της Χαλ απαραβίαστη για τρεις διαδοχικές αγωνιστικές στο απαιτητικό πρωτάθλημα της Premier League. Ο διεθνής τερματοφύλακας πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, διατηρώντας το μηδέν παθητικό στα τρία πρώτα ματς της ομάδας του στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το σερί αυτό, το οποίο έφτασε συνολικά τα 277 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ, αποτελούσε ένα σημαντικό επίτευγμα για τον νεαρό τερματοφύλακα. Η εξαιρετική του πορεία διακόπηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Τσέλσι.

Η στιγμή που παραβιάστηκε η εστία

Η παραβίαση της εστίας του Κωνσταντή Τζολάκη σημειώθηκε νωρίς στην αναμέτρηση της Χαλ με την Τσέλσι, στο ιστορικό Στάμφορντ Μπριτζ. Μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, γίνοντας έτσι η πρώτη ομάδα που βρίσκει δίχτυα απέναντι στον Έλληνα τερματοφύλακα στην Premier League.

Στη φάση του γκολ, ο Ζοάο Πέδρο έδωσε την πάσα στον Μόργκαν Ρότζερς. Ο Ρότζερς, αφού έγινε κάτοχος της μπάλας, πάτησε την περιοχή και με ένα δυνατό αριστερό σουτ από πλάγια θέση, έστειλε τη μπάλα στην κλειστή γωνία της εστίας της Χαλ, διαμορφώνοντας το 1-0 και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί του Τζολάκη.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του διεθνούς γκολκίπερ

Πριν από την αναμέτρηση στο Στάμφορντ Μπριτζ, ο Κωνσταντής Τζολάκης είχε επιδείξει σταθερότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης, προσελκύοντας τα βλέμματα με τις ικανότητές του. Η ικανότητά του να κρατάει το μηδέν για τρεις συνεχόμενες αγωνιστικές είχε εδραιώσει τη θέση του ως βασικός τερματοφύλακας της Χαλ στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του διεθνή τερματοφύλακα είχαν συμβάλει καθοριστικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά στους συμπαίκτες του. Η διατήρηση του μηδέν παθητικού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί σημαντικό δείκτη της εξαιρετικής του φόρμας και της προσαρμογής του στις απαιτήσεις της Premier League.

Ο ρόλος του 23χρονου τερματοφύλακα στη Χαλ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης, σε ηλικία 23 ετών, έχει αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην ομάδα της Χαλ, αγωνιζόμενος σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα του κόσμου. Ως διεθνής τερματοφύλακας, φέρει την ευθύνη της υπεράσπισης της εστίας, κάτι που απαιτεί συνεχή ετοιμότητα και υψηλή συγκέντρωση.

Η παρουσία του στα παιχνίδια της Χαλ είναι κομβική, με την απόδοσή του να επηρεάζει άμεσα την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε το πρώτο του γκολ, η συνολική του εικόνα στις πρώτες αγωνιστικές παραμένει θετική και ελπιδοφόρα για το μέλλον του στην Premier League.

Με πληροφορίες από: Athletiko