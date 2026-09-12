Ιστορικό εστιατόριο στις ΗΠΑ έκρυβε χρυσωρυχείο 9 μέτρων κάτω από το πάτωμά του

Σε μια απρόσμενη ανακάλυψη οδηγήθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης σε ένα ιστορικό εστιατόριο στην πόλη Νταλόνεγκα της Τζόρτζια των ΗΠΑ. Κάτω από το πάτωμα του κτιρίου, αποκαλύφθηκε μια παλιά στοά χρυσωρυχείου, βάθους εννέα μέτρων. Η ανακάλυψη αυτή φέρνει στο φως ένα κομμάτι από την ιστορία του αμερικανικού πυρετού του χρυσού, που παρέμενε κρυμμένο για περισσότερο από έναν αιώνα.

Η ανακάλυψη κατά τις εργασίες επέκτασης

Η αποκάλυψη του χρυσωρυχείου έγινε στις 12 Φεβρουαρίου 2006, όταν πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης για την επέκταση του ξενοδοχείου Smith House. Εκείνη την περίοδο, ο Φρέντι Γουέλς και η σύζυγός του, Σίρλεϊ, διαχειρίζονταν την επιχείρηση, η οποία αποτελεί ένα ιστορικό εστιατόριο και πανδοχείο στην περιοχή.

Οι εργασίες επέκτασης είχαν σχεδιαστεί σε δύο φάσεις και περιλάμβαναν την προσθήκη 52 νέων δωματίων, καθώς και ενός χώρου εκδηλώσεων που θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 200 άτομα. Κατά την πρώτη φάση των εργασιών, οι εργάτες προχωρούσαν στην αφαίρεση του τσιμεντένιου δαπέδου της παλιάς κύριας τραπεζαρίας, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου μπάνιου. Κάτω από την πλάκα σκυροδέματος, εντόπισαν μια μεγάλη κυκλική τρύπα, η οποία, μετά από εξέταση, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε σε μια κάθετη στοά που κατέβαινε κάτω από το κτίριο.

Η παλιά στοά είχε βάθος περίπου 30 πόδια, δηλαδή εννέα μέτρα, και πλάτος περίπου τέσσερα πόδια, δηλαδή περίπου 1,2 μέτρα. Είχε παραμείνει σφραγισμένη και καλυμμένη για περισσότερο από έναν αιώνα. Στο εσωτερικό της, οι εργάτες εντόπισαν μια «φλέβα» χρυσού και χαλαζία στην πλευρά της στοάς. Βρήκαν επίσης αντικείμενα που είχαν πετάξει εκεί παλαιότεροι κάτοικοι, ανάμεσά τους κατάλοιπα από την καθημερινή ζωή τους. Ο Φρέντι Γουέλς είχε δηλώσει στο περιοδικό Garden & Gun ότι υπήρχε ανέκαθεν η παράδοση πως το Smith House είχε χτιστεί πάνω από μια φλέβα χρυσού, όμως η οικογένεια δεν το είχε πιστέψει πραγματικά.

Το ιστορικό του ακινήτου και ο λοχαγός Φρανκ Χολ

Η περιοχή της Νταλόνεγκα συνδέεται στενά με τον πρώτο «πυρετό» του χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα με τη μαζική αναζήτηση χρυσού. Το 1868, ο λοχαγός Φρανκ Χολ μετακόμισε από το Βερμόντ στη Νταλόνεγκα, μετά το τέλος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Ο Χολ εργάστηκε ως εκπρόσωπος της Boston Massachusetts Company, επιβλέποντας τα χρυσωρυχεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την εξόρυξη και επεξεργασία του χρυσού.

Το 1884, ο λοχαγός Χολ αγόρασε περίπου ένα εκτάριο γης ανατολικά της κεντρικής πλατείας της πόλης, με σκοπό να χτίσει εκεί το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της κατοικίας, οι εργάτες ανακάλυψαν μια φλέβα χρυσού και χαλαζία ακριβώς κάτω από το σημείο όπου επρόκειτο να ανεγερθεί το κτίριο. Ο Χολ υπέβαλε αίτημα στον δήμο για να του παραχωρηθούν δικαιώματα εξόρυξης, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε. Ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι ο θόρυβος από τα μηχανήματα εξόρυξης θα μπορούσε να ενοχλεί τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Παρά την απόρριψη του αιτήματος, το σπίτι ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, ο λοχαγός Χολ πέθανε από τυφοειδή πυρετό και η φλέβα χρυσού ξεχάστηκε με την πάροδο του χρόνου.

Η μετατροπή σε πανσιόν από την οικογένεια Σμιθ

Το 1922, ο Χένρι και η Μπέσι Σμιθ αγόρασαν το ακίνητο που είχε χτίσει ο λοχαγός Χολ. Η οικογένεια Σμιθ προχώρησε στη μετατροπή του ακινήτου σε πανσιόν, η οποία διέθετε επτά δωμάτια για τους επισκέπτες. Επιπλέον, η πανσιόν προσέφερε δύο κοινά τραπέζια για τους φιλοξενούμενους, ενώ ένα δωμάτιο, μαζί με τρία σπιτικά γεύματα, αποτελούσε μέρος των παροχών της.

Η διαχρονική σύνδεση με τον χρυσό

Η πόλη Νταλόνεγκα, στην οποία βρίσκεται το Smith House, έχει μια βαθιά ιστορική σύνδεση με τον πρώτο «πυρετό» του χρυσού στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Η πρόσφατη ανακάλυψη της στοάς του χρυσωρυχείου κάτω από το ιστορικό εστιατόριο επιβεβαιώνει με έναν απρόσμενο τρόπο αυτή τη διαχρονική σχέση της περιοχής με την αναζήτηση του πολύτιμου μετάλλου.

Η ιστορία του λοχαγού Φρανκ Χολ και η αρχική ανακάλυψη χρυσού κατά την κατασκευή του σπιτιού του το 1884, καθώς και η οικογενειακή παράδοση που ανέφερε ο Φρέντι Γουέλς, δείχνουν ότι η παρουσία χρυσού στην περιοχή και κάτω από το συγκεκριμένο ακίνητο ήταν ένα θέμα που απασχολούσε τους κατοίκους για δεκαετίες, ακόμα κι αν είχε ξεχαστεί ή δεν είχε πιστευτεί πλήρως.

Με πληροφορίες από: Gazzetta