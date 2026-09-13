Το Μαρόκο αλλάζει την άσφαλτο για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών

Το Μαρόκο προχωρά σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ακραίων θερμοκρασιών που πλήττουν τις πόλεις του. Συγκεκριμένα, στο Μαρακές και το Αγκαντίρ, η παραδοσιακή άσφαλτος αντικαθίσταται με διαπερατά υλικά, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του καύσωνα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια απάντηση στο φαινόμενο της αστικής νησίδας θερμότητας, το οποίο επιδεινώνεται από τις σκούρες επιφάνειες των δρόμων.

Ο μεγάλος εχθρός της νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου

Ο καύσωνας αναδεικνύεται σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Οι ακραίες θερμοκρασίες εμφανίζονται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα, δημιουργώντας πιεστικές συνθήκες για τους κατοίκους και τις υποδομές.

Αντιμέτωπο με αυτή την πρόκληση, το Μαρόκο αποφάσισε να αναζητήσει μια λύση που βρίσκεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια των πολιτών του. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου κατασκευής των οδικών δικτύων, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην επιδείνωση των θερμικών συνθηκών.

Η συμπεριφορά της ασφάλτου και το φαινόμενο της αστικής νησίδας θερμότητας

Η παραδοσιακή άσφαλτος, λόγω του σκούρου της χρώματος, απορροφά σημαντική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η θερμότητα διατηρείται για πολλές ώρες, ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόμοι και τα κτίρια συνεχίζουν να εκπέμπουν τη συσσωρευμένη θερμότητα. Αυτή η διαδικασία τροφοδοτεί το φαινόμενο της αστικής νησίδας θερμότητας, όπου οι θερμοκρασίες εντός των πόλεων παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τις γύρω αγροτικές περιοχές.

Η καινοτόμος λύση: διαπερατό οδόστρωμα

Στο πλαίσιο των δοκιμών που πραγματοποιούνται σε Μαρακές και Αγκαντίρ, η συμβατική άσφαλτος αντικαθίσταται από ένα διαπερατό οδόστρωμα. Αυτός ο νέος τύπος οδοστρώματος διαφέρει σημαντικά από την κοινή άσφαλτο ως προς τη λειτουργία του.

Οι επιφάνειες του διαπερατού οδοστρώματος επιτρέπουν στο νερό της βροχής να διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Με αυτό τον τρόπο, το νερό δεν καταλήγει άμεσα στο αποχετευτικό δίκτυο, αλλά αποθηκεύεται κάτω από τον δρόμο.

Ψύξη μέσω εξάτμισης και διαχείριση υδάτων

Η αποθηκευμένη υγρασία κάτω από το οδόστρωμα αξιοποιεί τη φυσική διαδικασία της εξάτμισης. Όταν ο ήλιος θερμαίνει την επιφάνεια του δρόμου, η υγρασία εξατμίζεται, συμβάλλοντας ενεργά στη δροσιά του περιβάλλοντος.

Για τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, το έργο προβλέπει τη χρήση επεξεργασμένου και ανακυκλωμένου νερού. Αυτή η μέθοδος διασφαλίζει ότι δεν θα καταναλώνεται πόσιμο νερό για τη διατήρηση της υγρασίας, προστατεύοντας τους υδάτινους πόρους.

Οφέλη για τους κατοίκους και τα ηλεκτρικά δίκτυα

Τα οφέλη αυτής της πρωτοβουλίας επεκτείνονται πέρα από την απλή μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Η ψύξη των δρόμων οδηγεί σε ελάττωση της θερμότητας που δέχονται οι προσόψεις των γειτονικών κτιρίων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης χρήσης κλιματιστικών κατά τις ώρες αιχμής, προσφέροντας σημαντική ανακούφιση στα ηλεκτρικά δίκτυα. Με τα καλοκαίρια να γίνονται όλο και πιο θερμά και τους θερμοστάτες να ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, η μάχη κατά της αστικής ζέστης καθιστά επιτακτική την αναθεώρηση του τρόπου κατασκευής των σύγχρονων πόλεων.

Διεθνές ενδιαφέρον και μελλοντικές προοπτικές

Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται στις πόλεις του Μαρακές και του Αγκαντίρ αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών άλλων χωρών της Μεσογείου. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων σε παρόμοιες περιοχές.

Η αναγκαιότητα για καινοτόμες λύσεις στην αστική ανάπτυξη γίνεται ολοένα και πιο εμφανής, καθώς οι επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών γίνονται πιο έντονες. Η πρωτοβουλία του Μαρόκου δείχνει έναν δρόμο για την προσαρμογή των πόλεων στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta