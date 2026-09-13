Ινδονησία: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου πλοίου με επιβαίνοντες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ινδονησίας, καθώς αγνοείται η τύχη ενός πλοίου με 243 ανθρώπους στα ανοιχτά της Θάλασσας της Ιάβας. Πρόκειται για το πλοίο KM Virgo Transport 8, για τον εντοπισμό του οποίου έχει ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καπετάνιος είχε επικοινωνήσει με τις αρχές για να αναφέρει επικίνδυνη κλίση, λίγο πριν χαθεί κάθε επικοινωνία με το σκάφος.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Το πλοίο KM Virgo Transport 8 είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Σουραμπάγια, που βρίσκεται στην Ανατολική Ιάβα, με προορισμό το Μπαντζαρμασίν του Νότιου Καλιμαντάν. Περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο καπετάνιος του πλοίου επικοινώνησε με τις αρμόδιες αρχές.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο καπετάνιος ενημέρωσε ότι το σκάφος παρουσίαζε έντονη και επικίνδυνη κλίση. Λίγο αργότερα, η επικοινωνία με το πλοίο διακόπηκε ξαφνικά, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο ανατροπής του.

Εκτεταμένες έρευνες στη Θάλασσα της Ιάβας

Μετά την απώλεια του στίγματος του πλοίου, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη. Οι αρχές κινητοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό του σκάφους και των επιβαινόντων.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του πλοίου και των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, συμμετείχαν δύο ρυμουλκά, τα οποία βρίσκονταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σημείο της τελευταίας γνωστής θέσης του KM Virgo Transport 8. Επιπλέον, στην προσπάθεια διάσωσης συνέδραμαν και σκάφη του λιμενικού, ενισχύοντας τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Δύσκολες συνθήκες και συνεχείς προσπάθειες

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα σωστικά συνεργεία αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν το πλοίο και τυχόν επιζώντες.

Παρά τις δυσκολίες, τα συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στην περιοχή όπου καταγράφηκε για τελευταία φορά το στίγμα του σκάφους. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναζήτηση επιζώντων, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο απολογισμός της επιχείρησης

Αρχικά, στο πλοίο KM Virgo Transport 8 επέβαιναν 243 άνθρωποι. Καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, οι τοπικές αρχές έχουν ανακοινώσει έναν πρώτο απολογισμό της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 115 άτομα έχουν διασωθεί από το πλοίο. Ωστόσο, 125 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ δυστυχώς, ένας άνθρωπος έχει επιβεβαιωθεί ως νεκρός. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι αρχές σε συναγερμό

Η απώλεια επικοινωνίας με το πλοίο KM Virgo Transport 8 έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Ινδονησίας. Όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για να συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης των επιβαινόντων.

Η προσοχή των αρχών παραμένει στραμμένη στην περιοχή της Θάλασσας της Ιάβας, κοντά στο Νότιο Καλιμαντάν, όπου το πλοίο χάθηκε από τα ραντάρ. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με την ελπίδα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των υπολοίπων αγνοουμένων.

Με πληροφορίες από: Newsit