Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ξεπέρασε τις 7.000 περιπτώσεις

Πάνω από 7.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που προκαλεί ο ιός Έμπολα έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς η χώρα βιώνει τη χειρότερη επιδημία στην ιστορία της. Μέχρι σήμερα, οι αρχές έχουν καταγράψει 3.998 θανάτους και 1.671 αποθεραπείες. Η επιδημία έχει εξαπλωθεί πλέον σε έβδομη επαρχία, αν και οι αρχές στην Κινσάσα θεωρούν πως το σημείο κορύφωσής της μπορεί να έχει ξεπεραστεί.

Ο απολογισμός της επιδημίας και το ιστορικό πλαίσιο

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε κηρύξει τη 17η επιδημία του Έμπολα στην ιστορία της χώρας στα μέσα του Μαΐου. Ειδικοί είχαν επισημάνει ότι η κήρυξη αυτή έγινε με αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση. Η νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται κατά κανόνα από τρομακτικά υψηλή θνητότητα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί από τις αρχές, έχουν καταγραφεί συνολικά 7.022 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου. Από αυτά, 3.998 ασθενείς έχουν καταλήξει, ενώ 1.671 έχουν αναρρώσει πλήρως από τον ιό.

Γεωγραφική επέκταση και επίκεντρο της νόσου

Το αρχικό ξέσπασμα της ασθένειας είχε ως εστία την επαρχία Ιτουρί, η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Η επιδημία πλήττει κυρίως το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της ΛΔ Κονγκό, περιοχές που είναι απομονωμένες και σαρώνονται από ταραχές. Η αντίδραση των υγειονομικών αρχών δεν ήταν αρκετή για να περιορίσει την έκρηξη των κρουσμάτων σε αυτές τις περιοχές.

Αυτή την εβδομάδα, η επιδημία εξαπλώθηκε και σε μία έβδομη επαρχία, τη Νότια Ουμπανγκί. Η συγκεκριμένη επαρχία γειτονεύει με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και με το Κονγκό-Μπραζαβίλ. Παρά την επέκταση, το επίκεντρο της επιδημίας παραμένει η επαρχία Ιτουρί, όπου έχει επιβεβαιωθεί η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων.

Δηλώσεις των αρχών για την πορεία της επιδημίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πατρίκ Μουγιάγια διαβεβαίωσε χθες Σάββατο, μέσω ανάρτησης στον λογαριασμό του στο X, ότι «η κορύφωση ξεπεράστηκε» στις «αρχές της τρίτης εβδομάδας του Αυγούστου». Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια νότα αισιοδοξίας εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης υγείας.

Ο κ. Μουγιάγια συνέχισε διευκρινίζοντας ότι «όλες οι παράμετροι υποδεικνύουν μείωση του αριθμού των κρουσμάτων». Επίσης, ανέφερε ότι σε «10 από τις 61 υγειονομικές ζώνες» που πλήττονται από την επιδημία δεν έχουν καταγραφτεί νέα κρούσματα «για τουλάχιστον 21 ημέρες», γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για ύφεση της νόσου.

Ανησυχία για τη νέα σχολική χρονιά

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μολύνσεις από τον Έμπολα που αναφέρθηκαν σε σχολεία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο σε γονείς όσο και σε υγειονομικούς, όπως δήλωσαν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ανζέλ Μαγκανί, μητέρα μικρού μαθητή στην Μπουνιά, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτουρί, εξέφρασε τις ανησυχίες της. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι, διότι δεν ξέρουμε ποιο παιδί είναι από ποια οικογένεια ούτε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μελών αυτής της οικογένειας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα και τον φόβο που επικρατεί στην κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki