Η Μόσχα προσκαλεί τον Ζελένσκι για συνομιλίες, χωρίς κατάπαυση του πυρός

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε την ετοιμότητα της Μόσχας για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με το Κίεβο, ωστόσο τόνισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί κατά τη διάρκειά τους. Ο κ. Λαβρόφ απηύθυνε πρόσκληση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Ρωσία για συνομιλίες, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «τεράστια χειρονομία καλής θέλησης» από την πλευρά της Ρωσίας.

Η πρόταση του Σεργκέι Λαβρόφ για συνομιλίες

Στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου της BRICS, η οποία έλαβε χώρα στο Νέο Δελχί, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο κ. Λαβρόφ δήλωσε ρητά ότι η Ρωσία παραμένει διατεθειμένη να ξαναρχίσει τις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα επιδεικνύει καλή θέληση ως προς την εξεύρεση διπλωματικής λύσης. Ωστόσο, έθεσε έναν σαφή όρο, υπογραμμίζοντας ότι «η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκεια των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λαβρόφ επανέλαβε την πρόσκληση προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επισκεφθεί τη Ρωσία, δηλώνοντας: «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», και πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση συνιστά «τεράστια χειρονομία καλής θέλησης από πλευράς μας».

Η επιμονή του Κρεμλίνου

Την ίδια θέση με τον υπουργό Εξωτερικών εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο κ. Πεσκόφ, ο οποίος ήταν επίσης παρών στις εργασίες της συνόδου στο Νέο Δελχί, επέμεινε ότι ο κ. Ζελένσκι θα πρέπει να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, εάν πράγματι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του. «Αν θέλει στ’ αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος.

Αυτή η δήλωση του κ. Πεσκόφ ήρθε ως απάντηση σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη σεναριολογία περί ενδεχόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών. Συγκεκριμένα, είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για μια τέτοια συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου της G20, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο, με το Μαϊάμι να αναφέρεται ως πιθανή τοποθεσία φιλοξενίας.

Η κατηγορηματική απόρριψη του Ζελένσκι

Η ιδέα της μετάβασης του Ουκρανού προέδρου στη Ρωσία για τη διεξαγωγή συνομιλιών έχει ήδη απορριφθεί κατηγορητικά από τον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την άρνησή του σε παρόμοια πρόταση, η οποία είχε διατυπωθεί από τον Ρώσο ομόλογό του αρκετούς μήνες πριν από τις τρέχουσες δηλώσεις.

Η στάση του Κιέβου παραμένει αμετάβλητη ως προς το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων υπό τους όρους που θέτει η Μόσχα. Ειδικότερα, η Ουκρανία δεν συμφωνεί με τη διεξαγωγή συνομιλιών χωρίς την προηγούμενη αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ένα σημείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση από την πλευρά της Ρωσίας.

Προσπάθειες των ΗΠΑ για επανέναρξη διαπραγματεύσεων

Παρά τις ρωσικές προτάσεις και τις προϋποθέσεις που θέτει η Μόσχα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν νέες και εντατικές προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Αυτές οι διπλωματικές πρωτοβουλίες έρχονται στο προσκήνιο τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για εξεύρεση λύσης.

Τελευταία, έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια περί τριμερούς συνόδου κορυφής, η οποία θα μπορούσε να οργανωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Τα σενάρια αυτά κάνουν λόγο για μια πιθανή συνάντηση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνόδου της G20 τον Δεκέμβριο, με το Μαϊάμι να αναφέρεται ως μία από τις πιθανές τοποθεσίες για τη φιλοξενία αυτής της κρίσιμης συνόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki