Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη για διαπραγματεύσεις με το Κίεβο χωρίς παύση των επιχειρήσεων

Η Ρωσία δηλώνει διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, ωστόσο αυτό θα γίνει χωρίς την παύση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Οι δηλώσεις του κ. Λαβρόφ πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Νέο Δελχί. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει την πρόταση να μεταβεί στη Ρωσία για συνομιλίες, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταβάλλουν νέες προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ετοιμότητα για συνομιλίες με όρους

Η Μόσχα είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει νέες διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ. Ωστόσο, αυτή η ετοιμότητα δεν περιλαμβάνει παράλληλη κατάπαυση του πυρός. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου της BRICS στο Νέο Δελχί, διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία επιδεικνύει καλή θέληση.

«Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα ανασταλεί» κατά τη διάρκειά τους, πρόσθεσε ο κ. Λαβρόφ. Ο επί σειρά ετών επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τη δυνατότητα που προσφέρει η Μόσχα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Ρωσία για συνομιλίες.

Η απόρριψη της πρότασης από το Κίεβο

Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν θέλει να έρθει, ας έρθει», προσθέτοντας πως «αυτή είναι ήδη τεράστια χειρονομία καλής θέλησης από πλευράς μας». Παρόλα αυτά, ο κ. Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα αυτή, η οποία είχε τεθεί από τον Ρώσο ομόλογό του μήνες πριν.

Η θέση του Ουκρανού προέδρου παραμένει σταθερή ως προς το ενδεχόμενο επίσκεψης στη Ρωσία για συνομιλίες, παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου για συνάντηση

Την ίδια άποψη με τον Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο κ. Πεσκόφ επέμεινε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να μεταβεί στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, τη Μόσχα, εάν επιθυμεί πράγματι να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Αν θέλει στ’ αλήθεια να μιλήσει με τον Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα», ανέφερε ο κ. Πεσκόφ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ήταν παρών στο Νέο Δελχί, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με σενάρια για ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής σε άλλη τοποθεσία.

Νέες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταβάλλουν νέα προσπάθεια για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Αυτή η προσπάθεια έρχεται τεσσεράμισι χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Τελευταία, κυκλοφορούν σενάρια περί τριμερούς συνόδου κορυφής, η οποία θα μπορούσε να οργανωθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, έχει αναφερθεί σεναριολογία για μια πιθανή σύνοδο κορυφής στο Μαϊάμι, στο πλαίσιο της συνόδου της G20, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από: Enikos