Ναυάγιο στο Βανουάτου: Ένας νεκρός και πάνω από 30 αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 30 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση του φέρι MV Matui στο Βανουάτου. Το τραγικό συμβάν οδήγησε στην έναρξη μιας μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Το ναυάγιο συνέβη υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ φέρεται να αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Οι αρχές του νησιωτικού κράτους στον νότιο Ειρηνικό έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Βανουάτου. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού των Βανουάτου, Τζόταμ Νάπατ, ανασύρθηκε από τη θάλασσα το πτώμα ενός θύματος.

Από τους επιβαίνοντες, 15 άνθρωποι διασώθηκαν, ωστόσο «πάνω από 30 άνθρωποι φέρονται να αγνοούνται» ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στο πλοίο βρίσκονταν περισσότεροι από 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τη στιγμή του ναυαγίου.

Η μοιραία διαδρομή και οι καιρικές συνθήκες

Το φέρι MV Matui εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ των νησιών Εσπίριτου Σάντου και Έμπε, όταν βυθίστηκε. Οι μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή είχαν επιδεινωθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πνέουν «άνεμοι 20 κόμβων», δηλαδή 37 χιλιομέτρων ανά ώρα, και επικρατεί «θαλασσοταραχή». Το ναυάγιο φέρεται να οφειλόταν «σε σφοδρούς ανέμους» και στο γεγονός ότι δεν λήφθηκαν υπόψη «προειδοποιήσεις» της μετεωρολογικής υπηρεσίας προς τους ναυτικούς.

Σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη συνδρομή των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Συγκεκριμένα, αεροσκάφος τύπου Falcon 200 των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο σταθμεύει στην υπεράκτια γαλλική κτήση της Νέας Καληδονίας, αναπτύχθηκε για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Επιτήρησης και Διάσωσης (COSS) της Νέας Καληδονίας ανέφερε επίσης τη συμμετοχή του στις έρευνες. Το αεροσκάφος συντονίζει τις προσπάθειες των πλοίων των Βανουάτου που είναι παρόντα στη θαλάσσια περιοχή όπου ναυάγησε το φέρι.

Τα πιθανά αίτια και η διενεργούμενη έρευνα

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Τζόταμ Νάπατ ανέφεραν ότι το ναυάγιο φέρεται να οφειλόταν σε συνδυασμό παραγόντων. Εκτός από τους σφοδρούς ανέμους και την αγνόηση των μετεωρολογικών προειδοποιήσεων, εξετάζονται και άλλα ενδεχόμενα.

Στα πιθανά αίτια περιλαμβάνονται η «πιθανή αμέλεια» και η ενδεχόμενη «υπερφόρτωση» του πλοίου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και οι ευθύνες πίσω από το τραγικό ναυάγιο.

Με πληροφορίες από: Enikos