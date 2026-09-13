Σουηδία: Στις κάλπες οι πολίτες σε μια οριακή αναμέτρηση

Οι πολίτες της Σουηδίας προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, σε μια αναμέτρηση που προμηνύεται ιδιαίτερα οριακή. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα μικρό προβάδισμα για την κεντροαριστερή αντιπολίτευση έναντι του δεξιού κυβερνητικού μπλοκ, ωστόσο η απόσταση έχει μειωθεί αισθητά. Η επόμενη ημέρα για τη χώρα αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.

Η αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση

Η εκλογική αναμέτρηση στη Σουηδία διεξάγεται σε ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν μια εξαιρετικά μικρή διαφορά μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών στρατοπέδων. Παρόλο που η κεντροαριστερή αντιπολίτευση διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα, το κυβερνητικό δεξιό μπλοκ έχει επιτύχει να μειώσει αισθητά την αρχική απόσταση.

Αυτή η στενή διαφορά καθιστά την έκβαση της κάλπης ιδιαίτερα αμφίρροπη, με τους Σουηδούς πολίτες να καλούνται να αποφασίσουν για την επόμενη κυβέρνηση. Η μάχη αναμένεται να δοθεί ψήφο με ψήφο, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το τελικό αποτέλεσμα.

Η δυναμική των Σουηδών Δημοκρατών

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που καθιστούν την εκλογική εξίσωση ακόμη πιο περίπλοκη είναι ο ρόλος των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, υπό την ηγεσία του Τζίμι Άκεσον. Το κόμμα αυτό βρίσκεται σε μια θέση όπου ενδέχεται να αποκτήσει για πρώτη φορά άμεση συμμετοχή στην κυβέρνηση της χώρας, εφόσον το δεξιό μπλοκ επικρατήσει στις εκλογές.

Κατά την τελευταία τετραετία, οι Σουηδοί Δημοκράτες παρείχαν κοινοβουλευτική στήριξη στην κυβέρνηση του Ούλφ Κρίστερσον. Πλέον, με την αυξημένη τους επιρροή, διεκδικούν έναν ακόμη πιο ενεργό και θεσμικό ρόλο στη διακυβέρνηση, επιδιώκοντας να μετατρέψουν την κοινοβουλευτική τους στήριξη σε άμεση κυβερνητική συμμετοχή.

Οι ηγέτες στην πρώτη γραμμή

Στην κεφαλή του δεξιού μπλοκ βρίσκεται ο νυν πρωθυπουργός, Ούλφ Κρίστερσον, ο οποίος επιχειρεί να ανατρέψει τις δημοσκοπικές προβλέψεις και να εξασφαλίσει μια νέα θητεία στο τιμόνι της χώρας. Η παράταξή του έχει υποστηρίξει ότι η εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική συνέβαλε σημαντικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των συμμοριών, καθώς και στη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς τη Σουηδία.

Απέναντί του, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, διεκδικεί την επιστροφή της κεντροαριστεράς στην εξουσία. Οι τελευταίες μετρήσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποδεικνύουν ότι η διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών στρατοπέδων έχει περιοριστεί σημαντικά, καθιστώντας την έκβαση της αναμέτρησης εντελώς ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Κρίσιμα θέματα και ο ρόλος των Φιλελευθέρων

Στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας και των συζητήσεων βρίσκονται τρία βασικά ζητήματα που απασχολούν έντονα τους Σουηδούς ψηφοφόρους. Αυτά είναι η μετανάστευση, η κατάσταση της οικονομίας της χώρας και η διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Τα εν λόγω θέματα αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή των πολιτών κατά την προσέλευσή τους στις κάλπες.

Επιπροσθέτως, το αποτέλεσμα που θα καταγράψουν οι Φιλελεύθεροι στις εκλογές θεωρείται εξίσου κρίσιμο για τη διαμόρφωση του τελικού συσχετισμού δυνάμεων στο κοινοβούλιο. Η επίδοσή τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες και τη σταθερότητα της επόμενης κυβέρνησης της Σουηδίας.

Με πληροφορίες από: Enikos