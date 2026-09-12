Τραγωδία στη Χιλή: Δεκαέξι νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Μία τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Πιτρουφκέν της Χιλής στοίχισε τη ζωή σε δεκαέξι ηλικιωμένους τροφίμους. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιφέρεια της Αραουκανίας, μία περιοχή που βρίσκεται στα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο, προκαλώντας βαθιά οδύνη στην τοπική κοινωνία. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκαν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, ενώ οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών.

Ο τραγικός απολογισμός

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος του Πιτρουφκέν, η καταστροφική πυρκαγιά οδήγησε στον θάνατο δεκαέξι ηλικιωμένων ανθρώπων που διέμεναν στον οίκο ευγηρίας. Ο δήμος εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την απώλεια των ζωών, τονίζοντας το μέγεθος της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή. Ο οίκος ευγηρίας, ο οποίος φέρει την ονομασία «Ελ Εδέν» (El Edén), βρίσκεται συγκεκριμένα στη Βίλα Κομούι (Villa Comuy) και φιλοξενούσε συνολικά είκοσι έξι άτομα.

Από τους είκοσι έξι τροφίμους που βρίσκονταν μέσα στο ίδρυμα τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά, οι δέκα κατάφεραν να επιβιώσουν από τις φλόγες. Αυτοί οι δέκα ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη, όπως επιβεβαίωσε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο. Η κατάσταση της υγείας των επιζώντων δεν έχει διευκρινιστεί περαιτέρω, αλλά η άμεση μεταφορά τους κρίθηκε επιβεβλημένη.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, με τις φλόγες να εξαπλώνονται με ταχύτητα εντός του οίκου ευγηρίας. Φωτογραφίες και οπτικό υλικό που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο, μαρτυρώντας την ένταση και την καταστροφική δύναμη του περιστατικού. Η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και μαζική, με δεκάδες πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε μία τιτάνια μάχη με τις φλόγες. Τελικά, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα, αποτρέποντας περαιτέρω επέκταση και περιορίζοντας την καταστροφή. Ωστόσο, η έκταση των ζημιών στο κτίριο ήταν ήδη μεγάλη, και κυρίως, οι ανθρώπινες απώλειες ήταν σημαντικές και ανεπανόρθωτες.

Εντατικές έρευνες για τα αίτια

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά στον οίκο ευγηρίας παραμένουν αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο εντατικών ερευνών. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει μία ευρεία διαδικασία διερεύνησης προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε και εξαπλώθηκε η φωτιά. Ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι διεξάγονται «πολλές έρευνες» για το συμβάν.

Ο κ. Γρανάδα τόνισε πως οι έρεβες επικεντρώνονται κυρίως στον προσδιορισμό των αιτιών της φωτιάς, καθώς και στον αποκλεισμό της εμπλοκής τρίτων προσώπων στο περιστατικό. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας, την εξακρίβωση των γεγονότων και την απόδοση τυχόν ευθυνών, εφόσον προκύψουν. Η τοπική κοινωνία αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των ερευνών.

Γεωγραφικά στοιχεία του περιστατικού

Η πόλη Πιτρουφκέν, όπου έλαβε χώρα η τραγωδία, βρίσκεται στην περιφέρεια της Αραουκανίας, μία γεωγραφική περιοχή που εντοπίζεται στα νότια της Χιλής. Η απόσταση της πόλης από την πρωτεύουσα της χώρας, το Σαντιάγο, ανέρχεται σε περίπου 640 χιλιόμετρα. Η περιοχή αυτή, όπως και πολλές άλλες στη Χιλή, έχει βιώσει στο παρελθόν διάφορα περιστατικά που απαιτούν την άμεση επέμβαση των αρχών και των σωστικών συνεργείων.

Η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο επιβεβαίωσε τη μεταφορά των δέκα επιζώντων τροφίμων στο νοσοκομείο της πόλης, υπογραμμίζοντας την άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών υγείας και διάσωσης. Η τοπική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το τραγικό συμβάν που έπληξε τον οίκο ευγηρίας «Ελ Εδέν» στη Βίλα Κομούι, αφήνοντας πίσω του ένα βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές.

Με πληροφορίες από: Topontiki