Κούσνερ: Αναμένονται «νέα στάδια» στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται ανακοινώσεις για «νέα στάδια» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται έπειτα από επαφές που χαρακτήρισε επιτυχείς σε Μόσχα και Κίεβο. Το βασικό εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας παραμένει το εδαφικό καθεστώς, καθώς οι θέσεις Ουκρανίας και Ρωσίας παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Εκτιμήσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι επίσης γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε συγκεκριμένα ότι «ελπίζει πραγματικά να μπορέσει να ανακοινώσει σε μερικές εβδομάδες ποια θα είναι τα επόμενα στάδια». Πρόσθεσε την ελπίδα ότι αυτό «θα μας φέρει πιο κοντά σε έναν δρόμο που θα οδηγεί προς τα εμπρός».

Οι δηλώσεις του έγιναν μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, στο φόρουμ Yalta European Strategy που φιλοξενείται στο Κίεβο, και τελούσαν υπό εμπάργκο μέχρι το Σάββατο.

Διπλωματικές επαφές σε Μόσχα και Κίεβο

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, τους δύο ειδικούς απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ, πραγματοποίησαν πρόσφατα ταξίδια στη Μόσχα και, για πρώτη φορά, στο Κίεβο. Αυτές οι επισκέψεις, που έλαβαν χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, είχαν ως στόχο να δώσουν νέα ώθηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου χαρακτήρισε τις επαφές αυτές επιτυχείς, αναφέροντας ότι «οδήγησαν σε νέες ιδέες που ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης τριμερούς συνάντησης». Υπογράμμισε ότι εργάζονται για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης, θεωρώντας το έναν από τους κύριους στόχους.

Πρόοδος εν μέσω πολυσύνθετων προβλημάτων

Παρά την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, ο Κούσνερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι σημειώνεται πρόοδος. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για πολυσύνθετα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε πρόοδο. Νομίζω ότι η δέσμευση των δύο πλευρών ήταν πολύ εποικοδομητική και θετική».

Επίσης, ο ειδικός απεσταλμένος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει σύντομα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Το εδαφικό ως κύριο αγκάθι και η στάση Πούτιν

Το κύριο εμπόδιο στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας παραμένει το ζήτημα του εδαφικού καθεστώτος. Οι δύο χώρες παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους, με τις συζητήσεις να σκοντάφτουν στα εδάφη που βρίσκονται εν μέρει υπό ρωσική κατοχή και τα οποία η Ρωσία επιδιώκει την προσάρτησή τους.

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι πλέον διατεθειμένος να βρεθεί μια λύση στη σύρραξη. Ωστόσο, αυτή η δήλωση προκάλεσε γέλια στην αίθουσα όπου φιλοξενείται το συνέδριο.

Προηγούμενες διαπραγματεύσεις και αδιέξοδα

Πολλοί κύκλοι διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν πέρυσι δεν οδήγησαν σε ουσιαστικές συμφωνίες πέραν της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Αυτό υπογραμμίζει τις δυσκολίες και την έλλειψη προόδου σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το εδαφικό.

Οι αμετακίνητες θέσεις των δύο πλευρών στο ζήτημα των εδαφών αποτελούν το βασικό σημείο τριβής, εμποδίζοντας την επίτευξη μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki