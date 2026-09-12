Τραγωδία στη Χιλή: Δεκαέξι ηλικιωμένοι νεκροί από φωτιά σε οίκο ευγηρίας

Μία ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Χιλή, καθώς δεκαέξι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια Αραουκανία, νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Η φονική πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια της καταστροφής.

Η φονική πυρκαγιά στον οίκο ευγηρίας «Ελ Εδέν»

Η καταστροφική πυρκαγιά ξέσπασε το βράδι της Παρασκευής στον οίκο ευγηρίας «Ελ Εδέν» (El Edén), ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Βίλα Κομούι, κοντά στο Πιτρουφκέν. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εντός του κτιρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι ηλικιωμένοι τρόφιμοι του ιδρύματος. Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινότητα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμες της Χιλής κινητοποιήθηκαν άμεσα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μετά από πολύωρες προσπάθειες, κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα. Παρά τις προσπάθειες, η καταστροφή είχε ήδη συντελεστεί, αφήνοντας πίσω της δεκαέξι νεκρούς και προκαλώντας ανυπολόγιστη θλίψη.

Διάσωση και νοσηλεία των επιζώντων τροφίμων

Στον οίκο ευγηρίας «Ελ Εδέν» διέμεναν συνολικά είκοσι έξι ηλικιωμένοι άνθρωποι τη στιγμή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά. Από αυτούς, δέκα κατάφεραν να διασωθούν από τις φλόγες και τους καπνούς. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης Πιτρουφκέν, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Κάποιοι από τους διασωθέντες φέρουν τραύματα, σύμφωνα με τις αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται τις αρχές.

Η δήμαρχος της πόλης, Ζακλίν Ρομέρο, επιβεβαίωσε τον αριθμό των διασωθέντων και τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Η πόλη του Πιτρουφκέν, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 640 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας της Χιλής, του Σαντιάγο, γεγονός που υπογραμμίζει την απομακρυσμένη τοποθεσία του οίκου ευγηρίας.

Εντατικές έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Τα αίτια που προκάλεσαν την φονική πυρκαγιά στον οίκο ευγηρίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο εντατικής διερεύνησης. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε η φωτιά και τι οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη, με την απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών. Ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι διεξάγονται πολλές έρευνες για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών της φωτιάς, αλλά και στην πλήρη εξαίρεση της εμπλοκής τρίτων προσώπων στο περιστατικό. Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, προσφέροντας απαντήσεις για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε δεκαέξι ηλικιωμένους.

Η οδύνη της τοπικής κοινότητας και οι δηλώσεις των αρχών

Ο δήμος του Πιτρουφκέν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και τη θλίψη του για τους θανάτους των δεκαέξι ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτή την καταστροφή. Η τοπική κοινότητα έχει συγκλονιστεί από το τραγικό γεγονός, καθώς η απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, έχει δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα στην περιοχή της Αραουκανίας.

Οι αρχές της περιοχής, σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις, συνεχίζουν το έργο τους, τόσο στην έρευνα των αιτιών όσο και στην παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στους συγγενείς των θυμάτων και στους επιζώντες τροφίμους του οίκου ευγηρίας. Η τραγωδία αυτή έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην κοινότητα του Πιτρουφκέν, με την ελπίδα να δοθούν σύντομα απαντήσεις για τα αίτια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit