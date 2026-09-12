Το Ιράκ σφραγίζει τα σύνορα με το Ιράν μετά την επίθεση στον αγωγό East-West, ενώ αδιέξοδο επικρατεί στις συνομιλίες για το Ορμούζ

Οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αυξανόμενες περιφερειακές εντάσεις φέρνουν στο προσκήνιο νέες τριβές, με επίκεντρο την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και τις θαλάσσιες οδούς. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ιράκ προχώρησε στο σφράγισμα των συνόρων του με το Ιράν, μία κίνηση που έρχεται μετά την πρόσφατη επίθεση στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας. Ταυτόχρονα, οι συνομιλίες που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, αναδεικνύοντας τις βαθιές διαφωνίες στην περιοχή.

Η επίθεση στον αγωγό East-West και οι αντιδράσεις

Μία πρόσφατη επίθεση με drones κατά του στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το περιστατικό αυτό κλιμάκωσε την αντιπαράθεση μεταξύ των κρατών του Κόλπου, του Ιράκ και του Ιράν, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την περιφερειακή σταθερότητα.

Η επίθεση αυτή έχει αναδείξει την ευπάθεια των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή και έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εντάσεις, με χώρες να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των συμφερόντων τους και την ασφάλεια των συνόρων τους.

Η καταδίκη από την Υεμένη

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης κατήγγειλε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα drones, που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, προήλθαν από ιρακινό έδαφος.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης ανέφερε πως η επίθεση προκάλεσε θύματα και υλικές ζημιές. Χαρακτήρισε το συμβάν ως «κατάφωρη παραβίαση» της σαουδαραβικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα το περιέγραψε ως σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και τον εφοδιασμό με ενέργεια.

Αλληλεγγύη προς τη Σαουδική Αραβία και έκκληση για μέτρα

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, το Υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» της χώρας προς τη Σαουδική Αραβία. Στήριξε τα μέτρα που λαμβάνει το Ριάντ με σκοπό την προστασία της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας.

Παράλληλα, η Υεμένη απηύθυνε έκκληση για τη λήψη «αποτελεσματικών βημάτων» με στόχο την πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων που ενδέχεται να προέλθουν από το ιρακινό έδαφος. Χαιρέτισε επίσης την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να δώσει στη Βαγδάτη την ευκαιρία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διακοπή τέτοιων ενεργειών.

Το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το Μπαχρέιν ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στις περιφερειακές πρωτοβουλίες διάλογου, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συνάντηση των αραβικών κρατών με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες στην ευρύτερη περιοχή.

Σε σχετική δήλωση, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν υπογράμμισε ότι «δεν θα αποτελέσει μέρος καμίας συλλογικής συνάντησης που περιλαμβάνει το Ιράν, πριν από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών». Το υπουργείο επικαλέστηκε τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά του Μπαχρέιν, καθώς και τη στόχευση του σαουδαραβικού αγωγού East-West, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο διάλογος «δεν μπορεί να αγνοεί τα γεγονότα».

Με πληροφορίες από: Enikos