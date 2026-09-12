Διαδηλώσεις στο Πόρτσμουθ: Ακροδεξιοί και αντιφασίστες στους δρόμους

Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας, με την αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν σε μια παρόμοια κινητοποίηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ταυτόχρονα, η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism οργάνωσε αντιδιαδήλωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα στην πόλη.

Οι διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης

Οι διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης συγκεντρώθηκαν στο Πόρτσμουθ, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για την κατάσταση. Πολλοί από αυτούς κρατούσαν βρετανικές και αγγλικές σημαίες, τονίζοντας τα αιτήματά τους.

Ο συνταξιούχος Κόλιν Ο’Μάλεϊ, ένας από τους συμμετέχοντες, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Διαδηλώνουμε ειρηνικά αλλά έχουμε αγανακτήσει: η παράνομη μετανάστευση είναι εκτός ελέγχου, αυτό πρέπει να σταματήσει. Έρχονται στη χώρα άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε το ποινικό μητρώο τους ούτε το παρελθόν τους».

Μια άλλη διαδηλώτρια, η Λορέιν, ανέφερε ότι ανήκει στην ομάδα των «Πατριωτών του Πόρτσμουθ». Αυτή η αναφορά παραπέμπει στην ομάδα των «πατριωτών» του ακροδεξιού ακτιβιστή Ντάνιελ «Τόμο» Τόμας.

Η αντιφασιστική κινητοποίηση

Από την άλλη πλευρά, η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up Against Racism οργάνωσε μια αντιδιαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι. Το βασικό σύνθημα της συγκέντρωσης ήταν «Σταματήστε την Ακροδεξιά», εκφράζοντας την αντίθεση των συμμετεχόντων στις ακροδεξιές ιδέες.

Ο Τζον Γουντς, ένας από τους αντιδιαδηλωτές, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συμμετείχε «για να δείξει ότι η ακροδεξιά δεν ελέγχει την πόλη αυτήν». Υπογράμμισε επίσης ότι «η πλειονότητα αντιτίθεται στον ρατσισμό» και «στους αλήτες της ακροδεξιάς».

Προηγούμενες ταραχές και κυβερνητική αντίδραση

Η αστυνομία βρισκόταν σε επιφυλακή λόγω των ταραχών που είχαν σημειωθεί σε παρόμοια κινητοποίηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Ντάνιελ «Τόμο» Τόμας, ο οποίος ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι δεν συμμετείχε στη σημερινή διαδήλωση, αν και την είχε διαφημίσει, είχε υποκινήσει δύο διαδηλώσεις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Οι προηγούμενες κινητοποιήσεις έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Ντόβερ και στο Πόρτσμουθ. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι διαδηλωτές ήταν ντυμένοι στα μαύρα και φορούσαν μάσκες στα πρόσωπά τους, εικόνες που σε κάποιους θύμισαν τα φασιστικά κινήματα της δεκαετίας του 1930.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει τους συμμετέχοντες στις προηγούμενες διαδηλώσεις ως «αλήτες». Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είχε ζητήσει από την αστυνομία να χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία μέσα» για να αποτρέψει παράνομες ενέργειες, ακόμη και με τη σύλληψη των μασκοφόρων διαδηλωτών. Στη σημερινή συγκέντρωση, πάντως, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν φαινόταν να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του.

Επεισόδια και συλλήψεις

Νωρίς το απόγευμα, σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιμεταναστών διαδηλωτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, τρία άτομα συνελήφθησαν.

Οι συλλήψεις έγιναν για φθορές που προκλήθηκαν σε ένα περιπολικό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Press Association. Οι διαδηλώσεις και οι δύο συγκεντρώσεις διαλύθηκαν γύρω στις 18:00 το απόγευμα.

Μέτρα ασφαλείας από τις αρχές

Για να διασφαλιστεί ότι οι δύο συγκεντρώσεις, η αντιμεταναστευτική και η αντιφασιστική, δεν θα έρθουν σε επαφή, οι δυνάμεις της τάξης είχαν δημιουργήσει μια περίμετρο ασφαλείας ανάμεσά τους. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων και επεισοδίων, δεδομένης της τεταμένης κατάστασης και των προηγούμενων ταραχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki