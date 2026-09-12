Η Ρωσία δεν έχει αποφασίσει για τη συμμετοχή Πούτιν στους G20, απορρίπτει πρόταση Ζελένσκι

Η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμα οριστική απόφαση σχετικά με το αν ο πρόεδρός της, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα ταξιδέψει για να συμμετάσχει στη διάσκεψη της G20. Η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην πόλη του Μαϊάμι. Παράλληλα, η Μόσχα απέρριψε την πρόταση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής συνόδου.

Η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Πούτιν στους G20

Η αβεβαιότητα γύρω από την παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάσκεψη της G20, η οποία θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, παραμένει έντονη. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε την πληροφορία, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμα ληφθεί οριστική απόφαση για το ταξίδι του προέδρου στη συγκεκριμένη διεθνή συνάντηση κορυφής.

Επιπλέον, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι η πιθανότητα συμμετοχής του Πούτιν στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» σε επίσημο επίπεδο στη Μόσχα. Αυτές οι δηλώσεις υποδεικνύουν ότι το θέμα βρίσκεται ακόμα σε στάδιο εξέτασης από την ρωσική πλευρά, χωρίς να έχει καταλήξει σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα ή επίσημη ανακοίνωση.

Προηγούμενες δηλώσεις για την παρουσία του Ρώσου προέδρου

Η παρούσα αβεβαιότητα έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Κρεμλίνου, οι οποίες είχαν δημιουργήσει διαφορετικές προσδοκίες. Ειδικότερα, τον Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα ταξίδευε για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20. Η τότε ανακοίνωση είχε γίνει αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία του Ρώσου ηγέτη θα ήταν πολύ χρήσιμη για τις εργασίες της συνόδου.

Η τότε δήλωση του Αμερικανού προέδρου είχε δημιουργήσει ένα κλίμα προσδοκιών για την ενεργό συμμετοχή του Πούτιν σε αυτή τη σημαντική διεθνή συνάντηση. Ωστόσο, οι τρέχουσες δηλώσεις από τη Μόσχα δείχνουν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει ή τουλάχιστον έχει τεθεί υπό σοβαρή επανεξέταση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της απουσίας του.

Η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση

Στο πλαίσιο των διεθνών διπλωματικών εξελίξεων και των συζητήσεων για τη διάσκεψη των G20, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να ταξιδέψει στο Μαϊάμι. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να παραστεί στη σύνοδο, εφόσον ο πρόεδρος Πούτιν συμμετείχε και αυτός. Μάλιστα, ο Ζελένσκι είχε αναφέρει την πιθανότητα να επιδιώξει μία συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στο περιθώριο της διάσκεψης, αναζητώντας έναν δίαυλο επικοινωνίας.

Η πρόταση αυτή του Ουκρανού προέδρου, η οποία υποδήλωνε μια πιθανή διπλωματική προσέγγιση σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές φόρουμ, αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού από την πλευρά της Μόσχας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζελένσκι, δίνοντας την επίσημη και πάγια θέση της Ρωσίας επί του θέματος.

Η σταθερή απάντηση της Μόσχας

Απαντώντας στις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με μια πιθανή συνάντηση, ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, εάν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του, θα πρέπει να μεταβεί στη Μόσχα. Αυτή η θέση έχει εκφραστεί επανειλημμένα από τη ρωσική πλευρά σε διάφορες περιπτώσεις και αποτελεί πάγια τακτική της.

Η δήλωση του Πεσκόφ υπογραμμίζει την αμετάβλητη στάση της Ρωσίας όσον αφορά τις προϋποθέσεις για μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Η Μόσχα διατηρεί την άποψη ότι οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτό το υψηλό επίπεδο πρέπει να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, θέτοντας έτσι τους δικούς της όρους για μια πιθανή διπλωματική συνάντηση και διαπραγμάτευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki